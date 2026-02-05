«Аэрофлот» открыл продажи по субсидированным тарифам

Компания объявила о старте продаж билетов по субсидированным и «плоским» тарифам на рейсы в пункты Дальнего Востока. Бронирование доступно до 25 октября 2026 года.

В 2026 году государственная поддержка авиаперевозок распространяется на 25 направлений. Из Южно-Сахалинска по сниженной стоимости можно приобрести билеты в Москву, Хабаровск, Владивосток и обратно.

Билеты по дальневосточным субсидированным тарифам доступны для жителей ДФО, в том числе для льготных категорий граждан.

Тарифы с фиксированной ценой («плоские») позволяют приобрести билет по единой стоимости, не зависящей от даты покупки. Они включают одно место зарегистрированного багажа, возможность перелёта любому пассажиру независимо от возраста и места жительства.

С 29 марта 2026 года проводится первая индексация «плоских» тарифов с учётом роста расходов авиакомпаний, включая наземное обслуживание в аэропортах. Так, с 29 марта билет в Москву будет стоить 18,4 – 21 тыс. рублей, а туда-обратно – 31 – 35 тыс. рублей в зависимости от перевозчика. Несмотря на корректировку, стоимость остаётся значительно ниже себестоимости перелёта.

Предполагается, что объём пассажироперевозок «Аэрофлота» по фиксированным тарифам между Москвой и городами ДФО в 2026 году составит не менее 1,5 миллиона человек.

Подробная информация на сайте aeroflot.ru.

Ольга АНДРЕЕВА.