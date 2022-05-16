Аэрофлот снижает на 25% стоимость субсидированных билетов на полёты для жителей Дальнего Востока

Аэрофлот в преддверии активного сезона летних путешествий россиян снижает на 25% стоимость билетов по программе субсидированных перевозок на маршрутах между пунктами Дальневосточного федерального округа и Москвой. Тарифы снижаются по всем видам субсидированных программ — как для социальных категорий граждан, так и для дальневосточников с постоянной пропиской в регионе.

Таким образом, новая стоимость при покупке билета в одну сторону составит:

социальные категории (взрослые) – 5475 руб., дети до 12 лет – 4110 руб.,

жители ДФО (взрослые) – 7650 руб.

Сниженные тарифы будут действовать для перевозок с 17 мая по 30 июня 2022 года на рейсах Аэрофлота, а также на рейсах авиакомпании «Россия» (выполняемых под кодом SU) по маршрутам между Владивостоком, Петропавловск-Камчатским, Хабаровском, Южно-Сахалинском, Магаданом, Якутском и Москвой.

Дополнительно для продажи до 30 июня 2022 будут снижены на 25% специальные тарифы между Москвой и пунктами РФ (за исключением полётов между Москвой и Калининградом/Симферополем, выполняемых на собственных рейсах Аэрофлота), предназначенные для комбинации с субсидируемыми тарифами.

Таким образом, стоимость транзитной перевозки, оформленной одним авиабилетом между пунктами ДФО и пунктами РФ через Москву с включенным субсидированным участком, будет также снижена на четверть*.

*Снижение на 25% не распространяется на сбор за предоставление услуг автоматизированных систем бронирования и аэропортовый сбор.

Забронировать и купить билеты можно на сайте Аэрофлота, в мобильном приложении, в офисах собственных продаж авиакомпании и у агентов. Время оформления созданных бронирований составляет до 7 суток.

Предлагаем пассажирам экономить свое время и активнее пользоваться возможностью оформления билетов на официальном сайте авиакомпании, без посещения офисов продаж. При оформлении субсидированного билета на сайте Аэрофлота для подтверждения места постоянной регистрации или статуса льготной категории на этапе ввода данных о пассажире необходимо загрузить сканированные копии или фотографии требуемых документов.

Копии документов должны быть качественными, исключать «обрезанные» края, посторонние предметы, блики или «засвеченную» информацию, сообщает пресс-служба авиакомпании.