«Аэрофлот» завершил переход на российскую систему бронирования, заявили в авиакомпании.

Восстановлена работа онлайн-регистрации на рейсы «Аэрофлота» и рейсы под кодом SU с номерами 5400-5799 и 5950-6999 авиакомпаний «Аврора» и «Россия». Билеты снова доступны для покупки как на сайте, так и через контакт-центр или в офисах собственных продаж.

Отдельные онлайн-услуги могут не работать в период адаптации новой системы — это обмен всех билетов и возврат билетов, оформленных до 29.10.2022, предварительный выбор мест, повышение класса обслуживания и другие.