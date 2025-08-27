Аэропорт областной столицы дарит бойцам ещё один автомобиль

Сотрудники южно-сахалинского аэропорта подготовили к фронтовым условиям УАЗ Hunter, ранее числившийся в автопарке воздушной гавани. Через несколько дней он отправится в зону СВО.

На машине провели сварочные работы, полностью перебрали ходовую часть и двигатель, а после покрасили в камуфляжный цвет.

Место УАЗа в мастерской теперь займёт микроавтобус Хиайс. Его полностью отремонтировали энтузиасты из регионального управления исполнения наказаний, но остались небольшие недочёты в электрике и ходовой части.

В боевых условиях важна каждая мелочь, поэтому автомеханики из аэропорта проведут финальную ревизию, и после этого автомобиль тоже отправится на фронт.

Такая работа будет продолжаться до тех пор, пока наши герои не вернутся домой с победой.

Владимир ПАВЛОВ.

По теме: