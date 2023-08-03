В южно-сахалинском аэропорту строят новую взлетно-посадочную полосу

Президиум Комиссии по региональному развитию правительства РФ одобрил заявку области на специальный казначейский кредит на строительство современной взлетно-посадочной полосы в аэропорту Южно-Сахалинска. Она обеспечит прием всех воздушных судов без ограничений, повысит безопасность полетов, сведет к минимуму сбои из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Это строительство началось в августе прошлого года, сдать объект планируется уже в следующем году.

Взлетку строят западнее действующей полосы, которая была введена почти 60 лет назад. Вопрос о необходимости выделения федерального финансирования на строительство поднял губернатор Валерий Лимаренко в ходе своей рабочей встречи с Президентом РФ в феврале этого года. Владимир Путин поддержал инициативу, поручив правительству подготовить все необходимые решения.

— На днях мы запускаем в Южно-Сахалинске передовой аэровокзальный комплекс, способный с комфортном принимать в пять раз больше пассажиров. Теперь на повестке остро стоит вопрос строительства новой взлётно-посадочной полосы. Старая уже давно исчерпала свой ресурс, а ее параметры не позволяли нашему региону принимать современные типы воздушных судов. Новая «влетка» рассчитана на самые суровые погодные условия эксплуатации, и верой и правдой прослужит области многие десятилетия», – отметил Валерий Лимаренко.

Протяженность новой «взлетки» 3400 метров, ширина – 60 метров с тремя соединительными дорожками. Она спроектирована с учетом всех сейсмических норм.

— Для повышения качества и комфорта жизни людей мы строим и развиваем социальную, коммунальную и дорожную инфраструктуру. Эта работа также способствует улучшению экономики регионов. Теперь в Сахалинской области, Республике Бурятия, Приморском крае будет реализовано 54 инфраструктурных проекта за счет специальных казначейских кредитов. Благодаря дополнительным ресурсам будут созданы условия для динамичного развития регионов, – отметил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

— Реновация городов – масштабный проект, значимый для всех дальневосточников. С реализацией мастер-планов мы связываем мечту о будущем Дальнего Востока, о создании комфортных, удобных условий жизни для людей, об улучшении экологии, – сказал заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.