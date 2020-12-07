Аэровокзал достроит частный инвестор. Бюджетные деньги тратить не придется

В области с рабочей поездкой находятся заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Как сообщила пресс-служба регионального правительства, вчера они вместе с губернатором области Валерием Лимаренко ознакомились с состоянием законсервированного здания нового аэровокзального комплекса в аэропорту Южно-Сахалинска.

По заключению специалистов, существующее здание аэровокзала не отвечает требованиям строительных норм и правил по сейсмичности и не подлежит реконструкции.

Для этого было принято решение о строительстве нового трехэтажного аэровокзального комплекса общей площадью 39,9 тыс. кв. м и пропускной способностью на внутренних линиях – 550 пассажиров в час и на международных – 250 пассажиров в час с возможностью расширения.

Изначально стоимость проектирования и строительства была определена в размере 6,7 млрд рублей. Финансирование осуществлялось за счет бюджета области. Строительные работы начались в 2017 году. В ходе строительства потребовалась корректировка проектной документации, учитывающая в том числе увеличение металлоемкости конструкции, замену досмотрового оборудования, предусмотренного проектными решениями, расширение площади остекления, уточнение проектов систем отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения и водоотведения, пересмотр мощности силовых линий. В связи с этим для завершения строительства объекта требуются дополнительные денежные средства.

– Стало понятно, что есть недочеты проекта, которые не учитывали весь объем металла, возник вопрос по использованию металла корейского производства, – доложил заместитель председателя правительства области Сергей Олонцев. – Для подтверждения возможности применения корейского металла регионом был заключен договор с НИЦ «Строительство» для проведения обследования технического состояния несущих и ограждающих конструкций с выполнением пространственного расчета здания.

– Подрядчик нарушил условия проекта и вместо того, чтобы приобрести российскую продукцию, закупил металл за рубежом. Это неуважительная причина для увеличения стоимости работ. Стоимость увеличилась практически на 40 проц. Изменение требований к силовому электрооборудованию или увеличение площади остекления никак не тянут на увеличение проекта почти в два раза, – заметил Юрий Трутнев.

Как пояснил Валерий Лимаренко, по срокам объект должны были сдать 1 ноября 2020 года, сейчас здание находится в стадии консервации. При определении источников финансирования аэровокзальный комплекс можно достроить за полтора года.

– Мы обсудили с министром по развитию Дальнего Востока и Арктики, что для достройки необходимо привлекать частного инвестора. Тогда можно надеяться на то, что объект будет достроен, и для этого не нужно больше тратить бюджетные деньги. А что касается невыполнения сроков работ и увеличения стоимости, то этот вопрос находится в компетенции правоохранительных органов, – подчеркнул вице-премьер.

В связи с отсутствием бюджетных средств, достаточных для завершения строительства аэровокзального комплекса, правительством области принято решение о приватизации 100 проц. акций АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» в целях привлечения средств частного инвестора.

Виктор МАЛЫШЕВ.