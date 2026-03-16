Аэровокзал «Южно-Сахалинск» и Чехов-центр выпустили аудио-сборник рассказов Чехова для пассажиров

На сайте аэровокзала «Южно-Сахалинск» появился бесплатный сборник рассказов Антона Павловича Чехова для пассажиров.

Это «В рождественскую ночь», «Ведьма», «Свадьба», «Скрипка Ротшильда» и «Человек в футляре». Коллекция длится чуть больше двух часов: рассказы – от 15 до 43 минут. Их удобно слушать в зале ожидания или в пути.

Глубину произведений своими голосами передали артисты Чехов-центра Виктор Крахмалёв, Илья Ловкин, Сергей Максимчук, Сергей Усов и Никита Хвостиков. В студии голоса актёров записал островной композитор Георгий Зобов. Настроение рассказов усилило музыкальное сопровождение.

В дальнейшем аэровокзал планирует добавить каталог с чеховскими аудиорассказами в бортовые системы авиакомпаний, выполняющих рейсы из Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе предприятия.

Коллекцию можно бесплатно скачать и послушать на сайте аэровокзала.