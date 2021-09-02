Африканский краболов пилили с нарушениями. Вокруг ЧП в Невельском морском рыбном порту

По данным сахалинской транспортной прокуратуры, которая проводит проверку по этому ЧП, разлив нефтесодержащих продуктов в акватории порта произошел 31 августа. Нефтяная радужная пленка покрыла площадь не менее 2,4 квадратных километров. В этот день в северном ковше разделывали для сдачи на металлолом корпус судна «Скай Винд».

В Невельский порт прибыли представители экстренных служб и ре­гионального министерства экологии. Потребовалось оперативно выставлять боновые заграждения, а место разлива обрабатывать сорбентом. В результате экстренных мер расползание смертоносной пленки по акватории порта удалось предотвратить.

К слову, судно «Скай Винд» хорошо известно островным пограничникам. В начале октября 2016 года «Советский Сахалин» сообщил о задержании этого браконьерского краболова, бороздившего российскую акваторию под флагом африканского государства Того. На его борту находилось больше тонны замороженной продукции, изготовленной из 2,6 тонны живых крабов. Документов, разрешающих вылов деликатеса, у коман­ды не было.

Решением суда за нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство в исключительной экономической зоне Российской Федерации (ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ), владелец судна был оштрафован на 2,5 миллиона рублей, а браконьерский улов и само судно конфискованы в доход государства.

Решение о разделке судна на металлолом принимает хозяйствующий субъект, но перед этим ему должны «дать добро» портовые власти, считает руководитель «Экологической вахты Сахалина» Дмитрий Лисицын. Именно они должны предварительно убедиться в том, что на борту судна нет остатков нефтесодержащих жидкостей и различных ядовитых материалов, которые могут попасть в окружающую среду и нанести ей вред.

– Очень хорошо, конечно, что в островной области ликвидируют старые суда, проблема давно назрела. Но при этом никто не отменял требований по экологии. Ответственность за нарушения в первую голову должны нести портовые власти, – подчеркивает Лисицын.

Николай ПИТЕРСКИЙ.