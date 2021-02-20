Агропромышленный парк должен появиться в Южно-Сахалинске

Стратегический для региона проект сегодня представили на форуме «Агроиндустрия. Перспективы развития». Мероприятие в Южно-Сахалинске собрало потенциальных инвесторов, представителей аграрного бизнеса, пищевой и перерабатывающей промышленности, федеральных и региональных органов власти.

Одна из главных проблем островного сельского хозяйства – нехватка складов. Результат – потери продукции. Решит эту проблему строительство в Южно-Сахалинске агропромышленного парка с оптово-распределительным центром. Реализацией проекта занимается «Корпорация развития Сахалинской области».

Первую очередь агропарка введут в строй в 2023 году. На площадке в северной части областного центра появится оптово-распределительный центр. Там можно будет хранить до 15 тысяч тонн продукции. Благодаря улучшенным условиям хранения, сократятся потери сельхозпродукции. На территории производственно-складского комплекса площадью 5 тысяч квадратных метров разместятся пищевые и перерабатывающие производства.

В составе второй очереди – торгово-выставочный комплекс с зоной торговли, фудкортом, площадкой для гастрономических фестивалей, выставок и ярмарок. Строительство объекта площадью 18 тысяч квадратных метров завершится в третьем квартале 2024 года.

На форуме уже пять островных компаний подтвердили желание стать резидентами агропарка. Соглашения о намерениях с «Корпорацией развития Сахалинской области» заключили крупнейшие производители мяса и молока, а также предприятия розничной и оптовой торговли.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, благодаря проекту агропарка, будет создано 720 новых рабочих мест. В 2023-2027 годах ожидаемый вклад в валовой региональный продукт составит 6,7 миллиарда рублей.