Айда на Сахалин! Российских туроператоров заинтриговали восточной кухней и островной экзотикой

Все флаги в гости к нам

Первый чартерный рейс из Москвы с туристами на борту прибыл в Южно-Сахалинск. С ними прилетели и представители нескольких компаний-туроператоров, которым интересно посмотреть на Сахалин и возможности, которые открывает остров для туристов из других регионов России. По случаю начала чартерной программы в региональном правительстве прошла конференция «Сахалин: остров открытий!».

В роли ведущей выступила заместитель министра по туризму Сахалинской области Наталия Пахолкова. В конференции также приняли участие министр туризма региона Андрей Ромашевский, замгендиректора крупнейшего туроператора TUI Россия Александр Сирченко, замдиректора департамента мониторинга правоприменения АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Мария Бадмацыренова, председатель правления ФРОС PR, основатель национальных премий Russian Event Awards, «Маршрут года», «Туристический сувенир» Геннадий Шаталов.

Остров-рыба и другие

Слушателям представили программу «Привет, Сахалин!», в которой на выбор туристам предлагается воспользоваться какой-либо из трех основных опций: «Лайт», «Стандарт» или «Макси». В стандартном варианте заложены авиаперелет Москва – Южно-Сахалинск – Москва, размещение в отеле выбранной категории, питание и трансфер по программе и насыщенная экскурсионная программа. Ну и в заключительный, восьмой по счету, день тура все желающие смогут посетить рынок морепродуктов и приобрести перед самым отлетом свежайшие морепродукты.

Что из себя представляет островная область, состоящая из 87 островов? Какова сезонность? Что представляет из себя гостиничный фонд региона? На эти и многие другие вопросы присутствующие получили развернутые ответы.

Начало большого пути

– Запуск чартеров – пакетный продукт, который, с одной стороны, делает этот продукт понятнее и доступнее для массовых туристов. С другой стороны, переворачивает региональный туристический рынок, работу принимающих компаний. Все теперь выстраивается по высоким стандартам, дело поставлено на поток, и по большому счету, это шаг вперед. Хотели бы видеть чартеры не только летом, но и зимой, – подчеркнул Андрей Ромашевский.

– Что дает чартер? В первую очередь повышение доступности перемещения российских туристов по стране, в том числе на Сахалин. Будет ли зимняя программа? Многое зависит от того, как сейчас сработаем, – говорит замдиректора TUI России Александр Сирченко. – Мы изучаем потоки и целевые группы, из каких регионов туристы и сколько их, чтобы спланировать чартерные цепочки. Чтобы воспользоваться чартером могли не только туристы из Москвы, но и из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Приморского края, Хабаровского края. В перспективе можно будет соединить дальнемагистральный чартер и межрегиональные, внутри ДВФО. Это у нас в планах.

По ценам. За счет субсидирования программы федеральным агентством по туризму удалось сделать туристический продукт почти в два раза дешевле, чем при регулярных перевозках. Недельный тур обойдется от 28 тысяч рублей на человека. Туристы имеют возможность выбрать одну из программ – насыщенную, среднюю, минимальную. Кроме того, каждый может сформировать свою индивидуальную программу пребывания на Сахалине за счет дополнительных услуг.

Кто-то не пойдет в краеведческий музей, отправится смотреть природные красоты, кто-то ориентируется на гастрономию. Ну и конечно, рыбалка!

Я не рыбак по жизни, но когда впервые поймал большую рыбину и поднял с 60-метровой глубины, это было что-то! Это большое удовольствие – порыбачить с выходом в море на катере, – поделился Александр Сирченко.

По его словам, исходя из опыта работы в Бурятии, с запуском чартеров местный бизнес начинает активно искать возможности предоставления дополнительных услуг для туристов. Происходит толчок для развития внутрирегионального туризма, в том числе и сопутствующего сервиса.

А было бы здорово – махнуть с детьми в Москву на неделю. Заплатив по 28 тысяч рублей за полный пакет удовольствий – перелет, проживание и экскурсии. Из общения с представителями туркомпании можно сделать вывод, что и этот вопрос прорабатывается.

Подготовил Владимир СЛАВИН.

Справка

На официальном сайте компании TUI размещено сообщение о том, что рейсы будут выполняться еженедельно на крыльях авиакомпании iFly, тип воздушного судна – А-330.

Расписание таково:

Рейс F7-8855 выполняется по субботам из Москвы (VKO) в 15.00, прилет в Южно-Сахалинск (UUS) в 8.00.

Рейс F7-8856 по воскресеньям из Южно-Сахалинска (UUS) в 22.30, прилет в Москву (VKO) в 23.30.

Стоимость программы «Привет, Сахалин! Лайт» – от 27999 рублей на человека.