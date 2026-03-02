Айда в читальню! Да не в простую, а в архивно-историческую

Знаете ли вы, когда на Сахалине появился первый ночлежный дом? А первая железная дорога? Когда впервые состоялся беспосадочный перелёт по маршруту Южно-Сахалинск – Москва? Кто из сахалинцев стал первым Героем Социалистического Труда? И что за фильм демонстрировался на открытии первого в регионе широкоформатного кинотеатра?

Ответы на эти и другие краеведческие вопросы викторины «Самый первый…» узнают все островитяне, которых заинтересует научно-просветительский проект «Историческая читальня». Его для вас запускают сотрудники Государственного исторического архива Сахалинской области.

Проект не покажется скучным, ведь в нём – конкурсы и экскурсии, лекции и викторины, показ документальных фильмов из фондов архива…

Оказаться в «Исторической читальне» не проблема, воспользуйтесь ссылкой: https://forms.yandex.ru/u/698ea8f74936395af2236a82. Там ждёт вас много нового, интересного, познавательного.