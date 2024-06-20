Четверг, 20 июня, 2024
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Акции «Свеча памяти» и «Минута молчания» пройдут в Сахалинской области

В День памяти и скорби, 22 июня, в стране состоятся всероссийские акции «Свеча памяти» и «Минута молчания», посвящённые соотечественникам, отдавшим жизнь, защищая Родину во время Великой Отечественной войны.

В Южно-Сахалинске акция «Свеча памяти» состоится 22 июня в четыре часа утра у мемориала Славы. Зажечь лампады, почтить память погибших и вспомнить события военных лет соберутся члены общественных организаций, представители власти и духовенства и неравнодушные жители.

Акция «Свеча памяти» проводится в онлайн-формате, это позволит участвовать большому количеству наших граждан. На сайте деньпамяти.рф каждый может зажечь свою виртуальную свечу. Это позволит внести свой личный вклад в помощь нуждающимся ветеранам.

На площади Победы пройдёт акция «Огненные картины войны». С 10 утра начнут выкладывать картину военных лет из свечей, которых более 10 тысяч. В течение дня молодые общественники нарисуют эскиз. Начнут зажигать лампады в 21.00.

Утром у мемориала Славы также состоится возложение цветов и венков к Вечному огню. А в 12.15 по московскому времени (в 20.15 по сахалинскому) в День памяти и скорби одновременно по всей России будет объявлена минута молчания. В это время прерывается вещание в эфире телевидения и радио. Люди склоняют головы и вспоминают родных и близких, переживших самую кровопролитную войну ХХ века.

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