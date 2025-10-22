Акция «Добро в село» состоялась в Охотском

Медицинская делегация 21 октября побывала в селе Охотское Корсаковского района для проведения приемов местных жителей, сообщила пресс-служба минздрава региона. Всероссийская акция «Добро в село», организованная в рамках программы «Здоровье для каждого» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», позволила всем желающим за одно посещение ФАПа проверить состояние сердечно-сосудистой и эндокринной систем, пройти прием гинеколога, узнать свой ВИЧ-статус, пообщаться с психологом наркологического диспансера.

Акция «Добро в село» помогает жителям отдалённых районов получить доступ к медицинским услугам. В Охотском в ФАПе оказывается первичная медицинская помощь — проводится первый этап диспансеризации, вакцинация, наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями. Однако за консультацией узких специалистов приходится ездить в районный или областной центры.

— Визит специалистов ЦРБ в малонаселённые пункты у нас происходит регулярно. В этом году бригады ЦРБ посетили все посёлки Корсаковского района. Также по расписанию выезжают маммографический, флюорографический, стоматологический комплексы. Отличие акции «Добро в село» именно в привлечении специалистов из областного центра, которые не приезжают в ФАПы в составе основной делегации, — отметил заведующий отделением медицинской профилактики Корсаковской ЦРБ Алексей Бойков.

Помогают специалистам в работе с населением волонтёры-медики. Они отвечают на вопросы пациентов, помогают специалистам в проведении процедур. Вероника Жаворонкина участвует в акции уже четвертый год. Сегодня её основным видом деятельности стала работа на кардиовизоре – специальном устройстве для выявления скрытых сердечных патологий.

— За время таких мероприятий мы в первую очередь набираемся опыта в общении с людьми и будущими коллегами. Особенно это важно для студентов первых курсов, которые только вникают в профессию. Поэтому акция полезна не только для пациентов, но и для студентов медицинского колледжа, — поделилась Вероника.