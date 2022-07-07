Акция «Все по 10!»

Южносахалинцы могут заказать технический план индивидуального жилого дома и

жилого дома на садовом участке по фиксированной цене.

Администрация города Южно-Сахалинска информирует заинтересованных лиц о

возможности заказать технический план индивидуального жилого дома (в том

числе на садовых участках) для постановки на государственный кадастровый учет в

управлении Росреестра Сахалинской области по фиксированной цене – 10 тыс.

рублей.

Муниципальное предприятие «Горархитектура» проводит акцию «Все по 10!» по

следующим документам:

– изготовление технического плана индивидуального жилого дома, жилого дома на

садовом участке;

– изготовление межевого плана земельного участка под индивидуальный жилой

дом.

Заявки принимаются по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, 13, в рабочие

дни с 8.3 до 17.30. Справки по телефону 50-00-85.