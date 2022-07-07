Акция «Все по 10!»

Южносахалинцы могут заказать технический план индивидуального жилого дома и
жилого дома на садовом участке по фиксированной цене.
Администрация города Южно-Сахалинска информирует заинтересованных лиц о
возможности заказать технический план индивидуального жилого дома (в том
числе на садовых участках) для постановки на государственный кадастровый учет в
управлении Росреестра Сахалинской области по фиксированной цене – 10 тыс.
рублей.
Муниципальное предприятие «Горархитектура» проводит акцию «Все по 10!» по
следующим документам:
– изготовление технического плана индивидуального жилого дома, жилого дома на
садовом участке;
– изготовление межевого плана земельного участка под индивидуальный жилой
дом.
Заявки принимаются по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, 13, в рабочие
дни с 8.3 до 17.30. Справки по телефону 50-00-85.