Актерское мастерство в гриме и пластике. На площадке лаборатории «КолLABорация» постигают тонкости профессии

Более 40 участников из 7 районов собрались на занятиях II Областной театрально-образовательной лаборатории «КолLABорация» и целую неделю обучались сценическому искусству. Среди них были как состоявшиеся режиссеры и актеры, так и любители. Самый младший ученик, 13-летний Марк Кирильчик, пришел сюда по совету своего наставника.

Мастер-классы по сценическому гриму вела художник-гример Международного театрального центра им. А. П. Чехова Светлана Бухановская. На ее занятиях экспериментировали с особенностями грима молодого и пожилого лица, разбирались в париках, прическах и укладках.

Ежедневно участники лаборатории вместе со своими наставниками репетировали отчетные постановки. Делиться знаниями с областными театралами приехали режиссёр Хабаровского краевого театра драмы, член Союза театральных деятелей РФ Сергей Листопадов и режиссер, хореограф, перформер, преподаватель по современному танцу кафедры хореографии Санкт-Петербургского государственного института культуры Сергей Медведев. Занятия проводились по двум направлениям: актерское мастерство и сценическая пластика.

– С сахалинскими театралами я знаком давно. Поэтому могу сказать, что они всегда меня впечатляют своей идейностью, рвением заниматься театром. И это мы всегда видим в том качественном продукте, который они выпускают на фестивалях. Это огромный труд. Театр без труда не может обходиться, и сахалинцы в этом смысле впереди планеты всей, – говорит Сергей Листопадов.

Итогом недельной работы творческой лаборатории стали две постановки, где актеры показали, чему научились за это время. Первая команда представила свое видение книги Рея Брэдбери «Всё лето в один день». Перед зрителями предстал мир с планеты Венера, где солнце выходит из-за туч раз в семь лет всего на два часа. Все герои – это девятилетие дети, которые не помнят ясных дней, кроме Марго, которая прилетела на Венеру с Земли, когда ей было четыре…

Вторая команда заставила зрителей подумать о смысле жизни. Не произнося ни слова, под звуки живой музыки на сцене представили свою интерпретацию книги Виктора Пелевина «Жёлтая стрела». Суету и несовершенство мира актеры показали движениями, жестами и мимикой.

– Мне кажется, что этот проект работает в верном направлении. Он действительно меняет сознание людей в лучшую сторону. И если даже не как художников, то просто как группу единомышленников. Очень важно, что мы делимся не только опытом профессиональным, но и жизненным. Мы знакомимся, обретаем друг друга пусть и на короткое время. До следующей «КолLABорации», я надеюсь, осталось немного, и мы встретимся вновь. Это здорово, когда образуются именно такие связи, – поделился своими впечатлениями Сергей Медведев.

В итоге обучения театралы обрели не только новый опыт и знакомства, но и получили справки и удостоверения о прохождении курсов повышения квалификации от Сахалинского колледжа искусств.

Анастасия КАРАМУШКИНА.