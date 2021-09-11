Актуальные вопросы – содержательные ответы. В ходе двухчасовой прямой линии с губернатором Валерием Лимаренко 10 сентября поступило более полутора тысяч вопросов, волнующих сахалинцев и курильчан.

Об транспортной доступности

Северян особенно интересует дальнейшая судьба авиарейсов между Охой и Хабаровском. Глава региона заверил, что они будут осуществлять и впредь. И не только эти рейсы. По поручению президента РФ Владимир Путина создана Единая дальневосточная авиакомпания, Целью которой является расширение сети маршрутов и повышение транспортной доступности для дальневосточников. На это выделяются немалые федеральные средства.

Уже действует два десятка новых маршрутов, в том числе из сахалинских населенных пунктов Оха, Шахтерск, Ноглики в Хабаровск. Существенно сокращено время в пути, снизились цены на авиабилеты. Их стоимость колеблется от 2200 до 10950 рублей.

Показательны такие примеры: прежде из Южно-Сахалинска до Комсомольска-на-Амуре нужно было добираться сутки, с пересадками, и платить за это до 15 тысяч рублей в одну сторону. Сейчас действует прямой рейс. Перелет занимает полтора часа, цена вопроса около 4600 рублей. Перелет с Сахалина до Петропавловска-Камчатского вместо прежних восьми часов занимает три часа и стоит в три раза меньше. К 2025-му году социально-важных направлений станет 535, из которых 66 региональных и 469 местных.

О топливе

Когда в регионе наведут порядок с бензином? Сбои с поставками, повышения цен… Люди устали от этого.

Губернатор напомнил, что топливо продается по рыночной цене, государство ее не регулирует. На оптовом рынке цены выше, чем в рознице Роснефти. У компаний, приобретающих топливо, стоимость бензина существенно выше. Подобная картина наблюдается по всей стране. В Сахалинской области на ценах отражаются и расходы по доставке. Есть ли выход из этой непростой ситуации?

Валерий Лимаренко сообщил, что обращался к президенту с просьбой поддержать строительство в Сахалинской области завода по производству керосина и бензина. Проект обсуждается с Газпромом.

Бизнесу до сей поры было невыгодно открывать на Сахалине завод по производству топлива — потребителей было мало. Но теперь в области есть серьезный потребитель — Единая региональная авиакомпания. Ей требуется много авиационного керосина. Цены обсудят с министерством энергетики РФ.

О дорогах

Участник прямой линии из Долинска поинтересовался, достаточно ли федеральных денег на ремонт автодороги Южно-Сахалинск – Оха и когда, наконец, ее полностью заасфальтируют. Глава региона проинформировал, что в течение трех лет работа по асфальтированию будет полностью завершена. Твердое покрытие появится на всем протяжении трассы от Южно-Сахалинска до Охи.

О новых школах

Южносахалинка по телефону сообщила о дефиците школ в южной части областного центра и поинтересовалась, что делается для решения проблемы.

В 2022 году начинается проектирование крупного образовательного комплекса в южной части Южно-Сахалинска. Что он должен собой представлять? Комплекс включит в себя детский сад на 300 мест с бассейном, школу на 1260 мест с двумя бассейнами и здание дополнительного образования, рассчитанное на 240 мест.

Другая новая школа на 1260 мест будет построена на ул. Комсомольской, рядом с новым жилым кварталом у пересечения с улицей Пограничной. Оформлено обоснование инвестиций, выделен земельный участок.

Впрочем, вопрос актуален не только для Южно-Сахалинска. В нынешнем году ращвернуто строительство 11 объектов образования. Введена в эксплуатацию школа на 910 мест в пгт Смирных, таким образом появилась возможность отказаться от второй смены. До конца 2021 года должно быть завершено строительство новой школы в Макарове и в селе Рейдово Курильского района, и в этих населенных пунктах будет решена проблема второй смены. В 2021 году введут в эксплуатацию новый детский сад в селе Дальнее.

И еще одна новость: в начале 2022 года начинается возведение дополнительного корпуса к школе № 30 в планировочном районе Луговое.

О жилье

Почему цены на квартиры такие высокие, почти как в Москве? Будут ли они и далее расти безмерно и бесконтрольно? Людям, не получающим мер поддержки, приобрести квартиру в Южно-Сахалинске просто нереально…

Для полного удовлетворения потребностей жителей, необходимо строить как минимум 500 тысяч квадратных метров нового жилья. При этом стройматериалы как правило привозные, потому и дороги. Есть решение: самим себя обеспечивать стройматериалами. В это связи планируется создание и открытие домостроительных комбинатов по выпуску железобетонных конструкций и домокомплектов; второй очереди завода по производству полипропиленовых труб и фитингов для горячего и холодного водоснабжения; заводов модульного домостроения и по производству CLT-панелей; цементного завода мощностью до 700 тысяч тонн продукции в год.

О кусачих собаках

Вопрос поступил из соцсетей от южносахалинца, часто бывающего в районах области. Он обратил внимание, что в каждом населенном пункте встречал бесхозяйных собак, бегающих стаями. Серьезная и страшная проблема, требующая решения…

Ответ дала министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна. В 2021 году началось проектирование приютов для безнадзорных животных в девяти муниципальных образованиях. Это Южно-Сахалинск, Корсаков, Холмск, Смирных, Оха, Курильск, Южно-Курильск, Северо-Курильск и Поронайск. В общей сложности приюты будут способны принять 5500 животных. Это при том, что в среднем за год отлавливается 3200 – 3900 собак.

Наталия Куприна призвала руководителей и владельцев предприятий, имеющих объекты производственно-бытового назначения принять профилактические меры, чтобы не давать возможности безнадзорным животным размножаться.

О водоснабжении

Жительница Углегорска акцентировала внимание на частых отключениях воды в последнее время. Может быть, губернатор поможет решить проблему?

Глава региона объяснил, с чем связаны отключения водоснабжения. Не сработала автоматика, из-за гидроудара лопнули трубы в системе очистки. Местный водоканал должен был обратить внимание на то, что система автоматики не работает должным образом. Элементарная халатность. Оперативно перед всеми службами были поставлены задачи, понадобилось объединить усилия министерства ЖКХ, команды Солнцевского угольного разреза… Новое оборудование уже заказывается. В целом же по области проблемы с водоснабжением должны быть решены до 2025 года.

О газификации

Когда во Владимировке, в частности, в переулке Белорусском проведут газ?..

По всей Сахалинской области газификацию планируется завершить к 2025 году а Южно-Сахалинска — в 2024 году. Большинство муниципалитетов будут обеспечены трубным газом, а Курильские острова — сжиженным. Помимо этого, на повестке дня — догазификация. В населенных пунктах, где уже проведен газопровод, газ будут бесплатно доводить до границ домовладений. Регион возмещает сахалинцам до 152 тысяч рублей на подготовку дома к приему экологически чистого топлива. Кроме того, в Южно-Сахалинске и Анивском районе льготники получают компенсацию до 50 тысяч рублей на покупку необходимого оборудования.

О переселении из аварийных домов

Из Охи поступил видеовопрос от пенсионеров о переселении из аварийного дома в Южно-Сахалинск. Дом, пострадавший в свое время от землетрясения, стоит в очереди на 2022 год. Но будет ли работать программа переселения в следующем году?

Последовал утвердительный ответ — будет. В 2021году в Охинском районе должны расселить 26,4 тысячи квадратных метров такого жилья, в которых проживает около 1300 человек. В 2022 году еще 1400 человек переселятся в нормальные условия из аварийного жилья площадью 34,1 тысячи квадратных метров.

О культурном наследии

Коммунальные службы во многих местах, намеренно или ненамеренно, уничтожают культурное наследие. В одном месте Памятник Гагарину выкинули на помойку, в другом — историческое панно закрасили. Современные художественные граффити, понравившиеся горожанам, закрашивают… Что с этим делать?

Сам автор вопроса и дает дельный ответ на него. Для начала нужно провести учет объектов, имеющих культурную ценность. Есть возможность на портале Сахалин.Онлайн оцифровать все объекты культуры. Тогда каждый сахалинец или гость области, турист сможет воспользоваться электронной картой, побывать на месте и сфотографировать на память достопримечательность. Власти муниципалитетов, при принятии решений о проведении работ, также смогут воспользоваться этой базой данных.

Глава региона назвал предложение хорошим и тут же поручил региональному минкульту организовать работу.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.