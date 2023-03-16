Аквакультурное недоумение. Всего неделя прошла со дня выхода в свет нашумевшего приказа об аквакультуре в лагуне Буссе, как его отменили другим приказом

Он появился 14 марта с. г. и размещен на официальном сайте Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства под номером 90-П.

Это вызвало не меньшее удивление. Точнее – недоумение.

Как сообщал «Советский Сахалин», предыдущий официальный документ, изданный островным управлением Росрыболовства 7 марта, предполагал создание на участке этого водоема на конкурсной основе фермы, где будут выращивать моллюсков и других обитателей подводного мира. Эта новость вызвала бурную реакцию жителей области. Лагуна Буссе традиционно является излюбленным местом активного отдыха сахалинцев, и люди испугались, что с появлением там хозяйствующего субъекта доступ туда будет закрыт. Опасения не лишены оснований – подобное нередко бывало, когда арендаторы после передачи им рыболовных участков перекрывали проходы к привычным местам любительской рыбалки. В социальных сетях даже появился призыв начать сбор подписей за отмену этого приказа.

Но этого не потребовалось, во всяком случае, сейчас.

Отчего же приказ отправили в корзину?

И. о. министра по рыболовству Сахалинской области Сергей Ом сообщил, что отмена приказа от 7 марта вызвана ошибкой в конкурсной документации по ферме – такое объяснение ему дали в нашем территориальном управлении Росрыболовства.

Серьезная ли ошибка была допущена, вернутся ли потом к идее создания фермы на лагуне Буссе – пока неизвестно.

Григорий РОСТОВЦЕВ.

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