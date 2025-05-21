Алан Дзагоев примет участие в Фестивале футбола ЦСКА на Сахалине 31 мая

Известный российский футболист Алан Дзагоев станет почётным гостем фестиваля футбола профессионального футбольного клуба ЦСКА в островном регионе. Мероприятие, запланированное в год 80-летия Великой Победы, состоится на стадионе «Космос» Южно-Сахалинска 31 мая.

Начало в 10:00. Жителей и гостей города приглашают на яркое спортивное событие.

В этот день запланирован турнир с участием воспитанников спортивной школы «Сахалин» и спортклуба «Омега-Сахалин», а также ребят из Анивского, Корсаковского, Долинского, Холмского и Ногликского районов. Сначала команды сыграют в групповом этапе, а затем промежуточные лидеры поборются за титул чемпионов. В перерыве между отборочными и решающей играми состоится автограф-сессия — её проведет заслуженный мастер спорта РФ, трёхкратный чемпион России, четырёхкратный обладатель Кубка России и Суперкубка страны, один из ветеранов футбольного ЦСКА Алан Дзагоев.

– Воспитывать в людях патриотизм нужно с детства. А малышам эти ценности проще и понятнее всего доносить через спорт. Одерживая победы за свою команду и клуб, они постепенно понимают, что такое любовь к родному городу, региону и всей стране. Яркий пример патриота, чья многолетняя карьера в спорте стала мотивацией и вдохновением для тысяч российских ребят, — Алан Дзагоев. В 2021 году в мировом рейтинге он вошёл в топ-30 самых преданных футболистов мира, 13 лет играл за ЦСКА. И сегодня, выступая уже в роли тренера, Алан остаётся верным Центральному спортивному клубу Армии. Мы уверены: ему есть о чём рассказать нашим детям, — подчеркнул директор спортивного клуба «Омега-Сахалин» Дмитрий Ёлкин.

Гостей фестиваля ждет развлекательная программа. Все желающие смогут помериться силами в фиджитал-футболе, футболе панна и настольных играх. Для болельщиков ЦСКА проведут викторину по истории одного из старейших в России футбольных клубов. Кроме того, на поле пройдет кубок по пенальти «Испытание Акинфеева» и челленджи, в которых могут принять участие как юные спортсмены, так и их родители. Желающим заняться творчеством придётся по душе зона рисунков и аквагрима, а любителям ЗОЖ — зона группового фитнеса, йоги и джампинга. Также для сахалинцев будет работать площадка фудкорта и барбершоп на выезде, где гости смогут бесплатно сделать модную стрижку.

Организаторы фестиваля – профессиональный футбольный клуб ЦСКА, министерство спорта, агентство по делам молодёжи и центр спортивной подготовки Сахалинской области, спортивный клуб «Омега-Сахалин» и городской парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина.