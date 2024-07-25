Александр Артюкевич завоевал золото в «Медвежьей гонке»

Сахалинские спортсмены Александр Артюкевич, Александр Решетов и Александр Мирошниченко приняли участие в «Медвежьей гонке с препятствиями».

– «Bear Race» – одна из сложнейших в России гонок с препятствиями. На дистанции атлеты взбираются по канатам и барьерам, переносят тяжести и проходят другие сложнейшие испытания, – пояснили организаторы.

Гонка проходила на территории олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» в Московской области.

Конкуренцию островитянам на дистанции более 7,5 километра с 35 препятствиями составляли сотни атлетов из разных городов России. Александр Артюкевич опередил всех и стал победителем, сообщила пресс-служба сахалинского минспорта.

Островные атлеты завоевали три медали чемпионата России

В Чебоксарах на стадионе «Олимпийский» завершился чемпионат России по легкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и спорта слепых. В них приняли участие около 500 спортсменов. В ходе соревнований были улучшены 34 рекорда России и один рекорд мира.

Медали чемпионата по спорту слепых оспаривали 127 участников из 33 регионов, по спорту лиц с ПОДА – 386 участников из 54 регионов.

Спортсмены соревновались в различных спортивных классах в ряде дисциплин, среди которых были прыжки в длину и высоту, тройной прыжок, толкание ядра, метание диска, клаба и копья, а также бег на 100, 200, 400, 800, 1500 и 5000 м.

Островитяне завоевали на этих стартах три медали.

Андрей Семикрас стал серебряным призером в метании диска (25,88 метра). Также второе место занял Егор Стрикун, обновивший личный рекорд в метании копья (26,45 м). А Елена Сибилева не только показала третий результат в метании копья (15,46 м), но и выполнила норматив мастера спорта России.

Кроме того, у Михаила Тутенько четвертое место в метании копья, у Михаила Черемисина – пятое место в метании диска, у Дмитрия Стовбы – пятое место в беге на 200 метров.

Владислав Трегубов занял седьмое место на юниорском первенстве России

В Краснодаре прошло первенство России по легкой атлетике. На стадионе «Динамо» состязались юниоры и юниорки до 20 лет. Принимали участие около 600 легкоатлетов из 61 региона.

В беге на 100 метров выступал воспитанник спортшколы олимпийского резерва летних видов спорта г. Южно-Сахалинска и спортсмен регионального центра спортивной подготовки Владислав Трегубов.

Подопечный тренера Константина Крымского поступательно улучшал свои результаты (забег – 10,95 с, полуфинал – 10,93 с, финал – 10,81 с) и занял седьмое место.

Попутно островитянин подтвердил разряд кандидата в мастера спорта.