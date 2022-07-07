Александр Новиков побывал на малой родине – на острове Итуруп

Известный российский автор и исполнитель Александр Новиков давно мечтал побывать на своей малой родине – на острове Итуруп. Здесь в военном поселке Буревестник в 50 километрах от Курильска он родился. Этот населенный пункт был местом службы его отца, военного летчика.

Через два года Василия Новикова перевели служить на Сахалин, на аэродром Матросово в Смирныховском районе. И еще через несколько лет военная семья уехала на материк. Там будущая знаменитость и сделала первые шаги к всенародной славе. Кто в России не знает песен «А я ее любил», «Вези меня, извозчик», «Шансоньетка», «Помнишь, девочка?»?

После отъезда Новиковы на Курилах не бывали, хотя отец Александра долго вынашивал мечту увидеть острова своей молодости. Но осуществил ее уже его сын.

Новиков провел на острове Итуруп три неполных дня. Отсюда по телефону и пообщался с журналистами «Советского Сахалина».

– Удивительное место, удивительный остров! – делился он впечатлениями. – Я был в поселке Буревестник, на водопадах, был на черных песках, на белых скалах. Прошел вдоль океана, посмотрел всю природу, пока ехали… Даже зверей видел: медведи перебежали дорогу перед машиной. Я думал, что это просто рассказы о том, что здесь медведей много. Но убедился воочию. Видел лису, которая живет около гостиницы и никого не боится. Она встречала и провожала меня, и мы кормили ее печеньем.

По словам Александра Новикова, лет 15 – 20 назад он приезжал с концертами в областную столицу. А на Итуруп смог прилететь только вот сейчас. На встречу со своей малой родиной.

Мэр Курильска Вадим Рокотов рассказал, что в личном общении Александр Новиков очень прост и рассудителен. И когда его попросили выступить перед курильчанами, он тут же согласился, хотя прилетел на Итуруп даже без музыкального инструмента.

— Мы нашу сельскую аппаратуру ему предоставили, он человек профессиональный, объяснил звукорежиссеру: «Вот это так, а это вот так», — вспоминает мэр. — Гитару нашли, на которой все подряд играют, а он умудрился за минуты ее настроить…

— Итурупская гитара оказалась ничем не хуже тех, которые бывают на Большой земле, — пошутил в телефонном разговоре с нами Новиков.

И тепло оценил слушателей.

— Это был не концерт, а встреча с людьми, которых я считаю своими земляками. Раз я здесь родился, это родные мне люди.

Очень добрые, очень хорошие. Я даже удивился, что в нашей стране есть место, в котором люди такие отзывчивые. За эти два дня мне посчастливилось побывать везде и видеть только заботу и доброту. Даже погода оказалась удивительной: этого ни мы не ждали, ни местные жители такой погоды не прогнозировали. Я считаю это Божьим провидением.

Когда курильские мальчишки налетели на знаменитого земляка, чтобы сделать совместное селфи и передать поздравление с днем рождения их отсутствующему приятелю, Новиков не отказался сфотографироваться. Но предложил подросткам поздравить друга собственными силами: мол, у вас это выйдет куда лучше.

А вот автограф на гитаре певец не оставил. Может быть, потому, что земляки постеснялись попросить об этом настоящего народного шансонье?

На встрече с земляками между песнями Новиков говорил о Родине.

— Если человек кричит «Люблю Родину, жизнь отдам за Родину», это не значит, что он ее любит. Любовь – это очень потаенное, личное чувство. Мои песни, которые я считаю патриотическими, совершенно другие, в них нет ура-патриотизма, призывов и лозунгов. Сейчас появилось много песен речевочного характера: «РОС-СИЯ, ВПЕ-РЕД!». В моей молодости было, когда пионеры ходили строем в ряд и пели эти речевки…

Сам Александр человек глубоко патриотичный. Вот после Итурупа собрался поехать на Донбасс — поддержать Россию.

Поделимся небольшой тайной: наши курильские источники говорят, что певец задумался о съемках фильма о родном крае.

В творческой шкатулке Александра Новикова пока еще нет песни, прямо связанной с Сахалином и родными Курилами. Но мы пригласили его принять участие в конкурсе «Советского Сахалина» «Воспетые острова».

Александр Новиков из тех авторов, которые с любой эстрады говорят народным языком. Лирика его песен проста: если он любит, говорит об этом прямо. Но подбирает такие пронзительные слова, которые достигают сердца слушателя.

В общем, характер нашего земляка соответствует первой прописке — сахалинской.

Николай ШЕЛЕПОВ.

Справка

Александр Новиков, композитор и певец жанра современного городского романса. В 1984 году записал альбом «Вези меня, извозчик», который побил все рекорды популярности и масштабы тиражирования.

Лауреат общенациональной премии «Овация». Двенадцать раз становился лауреатом премии «Шансон года». Издал поэтические сборники «Колокольня», «Помнишь, девочка?», «Симфонии двора», «Вези меня, извозчик», автор более трехсот песен в 23 альбомах. Лауреат международной литературной премии им. Сергея Есенина.

Был основным участником жюри музыкальной ТВ-программы «Три аккорда», выходящей на Первом канале.

С 24 июня 2010 года служит художественным руководителем Уральского государственного театра эстрады.