Александр Русаков из Корсакова завоевал семь медалей Кубка мира по зимнему плаванию

В китайском городе Цзиньнань прошел XII Кубок мира по зимнему плаванию. Здесь были представлены Аргентина, Австралия, Бельгия, Великобритания, Испания, Россия, Финляндия, Эстония и ряд других стран.

В составе сборной команды России выступали пловцы из Благовещенска, Владивостока, Корсакова, Москвы и Тынды.

– На протяжении двух дней спортсмены плавали в воде при температуре воды +1 градус на озере Цзиньнань. В первый день проходил международный челлендж 300 метров, затем командная эстафета 4 по 25 метров вольным стилем, дистанции 25 м брасс и 50 м вольный стиль. Во второй день состоялись заплывы 25 м баттерфляй, 25 м вольный стиль, 50 м брасс, 100 м брасс, 100 м вольный стиль, а также командная эстафета 4 по 25 м брассом, – рассказали очевидцы события.

Блестяще проявил себя на этих стартах Александр Русаков из Корсакова. Он завоевал семь медалей (шесть золотых и бронзовую).

Несмотря на то, что россияне выступали составом всего лишь из шести человек (в некоторых сборных было по 35 – 40 пловцов), они пробились в ТОП-8, которых организаторы наградили ценными подарками и призами, сообщила пресс-служба сахалинского минспорта.

Сахалин впервые принимает этап Кубка России по могулу

II этап Кубка России по могулу пройдёт в Южно-Сахалинске 17 и 18 января на трассе «Армейка» спортивно-туристического комплекса «Горный воздух». Прийти и поболеть за спортсменов могут все желающие. Вход свободный.

Сборная команда России по могулу проводит учебно-тренировочные сборы, а также готовится к предстоящим соревнованиям на «Армейке».

Фристайлисты прибыли на Сахалин 2 января. Часть из них приняли участие в IV Российско-Китайских молодёжных зимних играх, которые также прошли на «Армейке». По итогам соревнований отечественные спортсмены полностью заняли все четыре пьедестала. Дважды победителем состязаний стал Егор Шеляпин из Санкт-Петербурга.

– На Играх было сложно – новая трасса, плюс акклиматизация, но в итоге всё удалось. Сейчас уже привык и к часовому поясу, и к склону. На Кубке России много серьёзных соперников. Например, из Красноярска, Питера. Ребята оттуда часто в призах. Но я надеюсь на лучший расклад, буду стараться победить, – поделился подробностями Егор.

Всего в предстоящем этапе Кубка России примет участие 36 спортсменов, представляющих Москву, Санкт-Петербург, Московскую, Томскую области, Пермский, Красноярский края и Сочи. Среди участников выступит много именитых фристайлистов. Одна из них – Анастасия Илюхина. Девушка является двукратной бронзовой призёркой первенства мира, бронзовой призёркой этапа Кубка мира, бронзовой и серебряной Кубка мира, бронзовой призёркой и победительницей чемпионата мира, бронзовой призёркой зимних Олимпийских игр в Пекине.

– Здешняя трасса немного похожа на ту, что в Перми, где как раз прошёл первый этап Кубка, но только подлиннее. Она относится к типу крутых, приходится бороться с верхним приземлением, но можно очень продуктивно поработать, – отметила Анастасия Илюхина.

18 января парные заезды стартуют в 12:30. Награждение в 15:10.

ВК «Сахалин» начал календарный год с побед

В Анапе стартовал восьмой тур чемпионата России по волейболу среди женских команд высшей лиги «А». «Сахалину» предстоят по два матча с «Динамо-Анапа» и «Уфимочкой-УГНТУ».

В первой игре команда Олега Ляпугина разобралась с командой из столицы Башкирии в четырех партиях.

В другом матче дело дошло до тай-брейка, на котором «Амурские тигрицы» выгрызли победу у «Динамо-Анапа» – 3:2 (21:25, 25:17, 25:18, 20:25, 15:10).

Во второй игровой день оба матча завершились только на тай-брейке.

«Амурские тигрицы» упустили победу в игре с «Уфимочкой-УГНТУ». После трех партий дальневосточные волейболистки вели в счете, но растранжирили свое преимущество. Итог – 2:3 (25:17, 23:25, 25:14, 20:25, 12:15).

«Сахалин» соперничал с хозяйками площадки. Островитянки взяли две первые партии. Затем расслабились на две последующие, но в нужный момент взялись за дело. Итог – 3:2 (25:16, 25:20, 20:25, 20:25, 15:8) в пользу команды Олега Ляпугина.

Если в прошлом чемпионате «Сахалин» и «Динамо-Анапа» выиграли друг у друга по два матча, то в этом островные волейболистки забрали у соперниц уже три победы. Осталось взять еще одну…