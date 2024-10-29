Александр Русаков завоевал две медали в Китае

В китайском городе Далянь провели чемпионат Азии и XXIII международный фестиваль зимнего плавания. На старт вышли свыше 1000 участников из 40 городов и 13 провинций Китая, а также представители России.

– Соревнования проводились на акватории Желтого моря в пляжной зоне «Золотые пески» при температуре воды 14 градусов, воздуха – от 6 до 12 градусов, – уточнили организаторы.

В программу соревнований были включены дистанции 1000, 400, 200 метров вольным стилем и смешанная командная эстафета 6х200 метров вольным стилем (в составе команды две женщины и четыре мужчины).

Среди участников этих состязаний был Александр Русаков из Корсакова, сообщила пресс-служба минспорта нашей области. Островитянин, которого Желтое море встретило дождем и порывистым ветром, завоевал две медали в своей возрастной группе.

Сахалинец занял первое место на дистанции 400 метров и второе – на 1000 метров.

Фото администрации Корсаковского городского округа.

Сахалинские команды отличились на Кубке России по миниволей

В Сочи состоялся масштабный Кубок России по миниволей. На нем были представлены около 80 команд из десяти регионов страны – из Москвы, Республики Бурятия, Краснодарского, Красноярского, Пермского краев, Воронежской, Иркутской, Кемеровской, Сахалинской и Тверской областей. Они сыграли в пяти возрастных группах у мужчин и женщин.

Островные волейболисты в условиях жесткой конкуренции сумели завоевать четыре комплекта наград.

В турнире «Микс до 160» (возраст двух мужчин и двух женщин) первое место заняла команда ФК «ТИМ» (СахГУ, Южно-Сахалинск). Этот успех продублировала команда из Поронайска в группе «Микс 200+».

В группе «Женщины 260+» серебряным результатом сверкнула «Искра». А в «Миксе 240+» третьим призером стал «Сахалин».

Сахалинские тхэквондисты завоевали 74 медали на Всероссийском турнире

Сахалинцы показали высокие результаты на Всероссийском турнире «Кубок Дальнего Востока» по тхэквондо (ВТФ). В состязаниях, которые прошли в камчатском Елизово, приняли участие более 300 спортсменов из Хабаровского, Приморского, Камчатского краев, Еврейской автономной и Сахалинской областей.

Островной регион представили 84 спортсмена из Южно-Сахалинска, Корсакова, Холмска и Невельска. Им удалось завоевать 74 медали разного достоинства в своих возрастных группах.

Лучшие результаты показали Денис Гон, Андрей Кузьминых, Марина Черкасова, Артем Бульвин, Владислав Шпагин, Тимофей Тхагапсов, Владислав Син, Александр Лисица, Артем Ким, Полина Сапунова, Кристина Когай, Ким Гиль Су, Евгений Кравченко, Дмитрий Ким, Андрей Беленков, Виктория Беляева, Валерия Киселева, Елизавета Коркина, Милана Румянцева, Алина Цой , Владислав Федоров, Климентий Гущин, Альберт Чан, Егор Федоров, Андрей Беленков, Климентий Гущин и Ирина Жданова.

Островной самбист завоевал бронзовую награду всероссийского турнира

В Хабаровске прошли Всероссийские соревнования по самбо и боевому самбо среди мужчин, посвящённые памяти героев-пограничников «Мемориал заслуженного тренера России В. Г. Тюлькевича». В них принимали участие 139 спортсменов из 26 регионов.

Среди претендентов на медали были и островным самбисты. Одному из них удалось пробиться на подиум. Бронзовым призером турнира стал Сергей Солонгин из Александровска-Сахалинского. Он провел на ковре семь схваток, потерпев только одно поражение.

Сахалинские тяжелоатлеты завоевали 23 медали всероссийских соревнований

Сахалинцы стали обладателями 23 наград Всероссийских соревнований по тяжёлой атлетике, посвящённых памяти заслуженного тренера РСФСР А.П. Колотникова, на призы олимпийского чемпиона В.С. Голованова.

Турнир прошёл в Хабаровске и собрал сильнейших спортсменов со всей России в возрастных категориях «10 – 12», «13 – 15», «15 – 18 лет», а также «мужчины» и «женщины».

Островные тяжелоатлеты заработали 13 золотых, 8 серебряных и 2 бронзовые медали.

Среди девушек и женщин сильнейшими стали Александра Ухарева, Полина Павлович, Ариана Шейко, Анастасия Демченко, Яна Цибиногина и Вероника Мазалова. Среди юношей и мужчин победу одержали Дамир Шейко, Максим Горбунов, Артем Здоровцев, Кирилл Сергиенко, Вячеслав Дайновский, Геннадий Зыков и Глеб Отпущенников.

Серебряными призерами стали Ангелина Меняйлова, Асадхон Назиров, Иван Визгалов, Даниил Чуканов, Александр Гарфатулин, Константин Травин, Александр Щеголев и Вячеслав Парфенов.

Бронза досталась Ростиславу Шейко и Дмитрию Чеканову.

Абсолютными чемпионами соревнований стали Дамир Шейко (среди юношей 10 – 12 лет), среди юношей 15 – 18 лет – Кирилл Сергиенко, среди мужчин – Глеб Отпущенников. Среди девушек 13 – 15 абсолютной чемпионкой стала Полина Павлович, среди женщин – Вероника Мазалова.

В командном зачёте Сахалинская область заняла первые места среди юниоров и юниорок 15 – 18 лет, а также среди мужчин и женщин.

ВК «Сахалин» завершил третий тур: две победы и два поражения

В Липецке завершился третий тур чемпионата России по волейболу среди женских команд высшей лиги «А».

Команда Олега Ляпугина возвращается домой с 50-процентным показателем. Островитянки дважды выиграли у «Липецка», но оба раза проиграли «Атому-Курск».