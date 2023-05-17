Александровск-Сахалинский: новые уголки красоты и уюта

В этом году местным жителям предлагаются на выбор два проекта: сквер имени Ивана Тельнова и территория около родника по Тымовскому переулку.

В ходе благоустройства сквера имени героя Великой Отечественной войны капитана Ивана Тельнова планируются работы по устройству прогулочной зоны (пешеходной и велодорожек) от автостанции до магазина «Автозапчасти», установка лавочек и урн, замена освещения, облагораживание клумб, комплексное озеленение территории, в том числе высадка декоративных кустарников и деревьев.

– Хотим приурочить обустройство сквера к августу 2025 года – восьмидесятилетию со дня героической гибели Ивана Тельнова в бою за освобождение южного Сахалина от японских милитаристов, – рассказал куратор проектов специалист отдела ЖКХ администрации Александровска-Сахалинского Дмитрий Высоцкий.

Сквер имени капитана Тельнова станет связующим звеном для пешеходов между центральной частью города и автостанцией, а также районом улицы им. Цапко. Благоустройство сквера обновит облик улицы Советской, позволит пассажирам внутрирайонных и междугородных автобусных рейсов в теплый период года проводить время с комфортом на свежем воздухе.

В ходе выполнения работ по благоустройству общественной территории вблизи родника по Тымовскому переулку планируется асфальтировать дороги, поставить клумбы в центральной части объекта, установить скамейки, урны, фонари.

– Любое дело начинается с активности граждан, по­этому мы призываем всех жителей района не оставаться в стороне, а активно включиться в проведение голосования и отдать свой голос за понравившуюся общественную территорию, – говорит Дмитрий Высоцкий.

В прошлом году в Александровске-Сахалинском победил проект по благоустройству территории около городской бани. В ближайшее время здесь будут высажены деревья, появятся пешеходные тротуары, парковочные места, в том числе для маломобильных групп населения. Также установят наружное освещение и зону отдыха со скамейками и урнами.

Дарина ДЕРЕВЯГИНА.

СПРАВКА

В Александровске-Сахалинском есть четыре сквера: Героям нашей Родины и три, посвященные советскому офицеру-пехотинцу, Герою СССР Михаилу Волкову, полярному исследователю, который родился в Александровске-Сахалинском, Дмитрию Гиреву и Ивану Тельнову. В прошлом году эти объекты были благоустроены в рамках федеральной программы «1000 дворов».