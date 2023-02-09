Александровскую глубинку ждет обновление

Инициативный проект местных жителей получил бюджетную субсидию.

В дальних селах Александровск-Сахалинского района – Михайловка, Виахту и Хоэ – несколькими проблемами станет меньше.

В Михайловке и Виахту сделают ремонт дорожного полотна в одном переулке и на двух улицах, в селе Хоэ намечена реконструкция придорожных кюветов и замена водопропускных труб в четырех местах.

Все это будет сделано в нынешнем году за счет бюджетной субсидии из области.

Жители сел на собраниях определились, какие изменения хотят видеть на своей территории.

На этой неделе областная межведомственная комиссия утвердила итоги конкурсного отбора.

Григорий РОСТОВЦЕВ.