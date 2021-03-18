Два часа полета. Качество обслуживания авиапассажиров в Александровске-Сахалинском будет повышено

Председатель регионального правительства Алексей Белик находится в рабочей поездке по Александровск-Сахалинскому району. Визит начался с осмотра посадочной площадки в райцентре. В этот момент авиапассажиры проходили регистрацию на рейс в здании автостанции, почти в двух километрах от аэродрома.

– Людям это неудобно. Я дал поручение транспортному ведомству в ближайшее время обустроить помещение, где пассажиры могли бы пройти предполетный досмотр, сдать багаж и ожидать начала посадки. Мы понимаем, что жителям отдаленных районов необходимо авиасообщение с Южно-Сахалинском, и готовы всячески его развивать и поддерживать, – подчеркнул Алексей Белик.