Два часа полета. Качество обслуживания авиапассажиров в Александровске-Сахалинском будет повышено

Председатель регионального правительства Алексей Белик находится в рабочей поездке по Александровск-Сахалинскому району. Визит начался с осмотра посадочной площадки в райцентре. В этот момент авиапассажиры проходили регистрацию на рейс в здании автостанции, почти в двух километрах от аэродрома.
– Людям это неудобно. Я дал поручение транспортному ведомству в ближайшее время обустроить помещение, где пассажиры могли бы пройти предполетный досмотр, сдать багаж и ожидать начала посадки. Мы понимаем, что жителям отдаленных районов необходимо авиасообщение с Южно-Сахалинском, и готовы всячески его развивать и поддерживать, – подчеркнул Алексей Белик.
С наступлением тепла неподалеку от взлетно-посадочной полосы установят блочный модуль аэровокзала. В нем будут созданы комфортные условия для обслуживания пассажиров. Новая спецтехника и светосигнальное оборудование сделают полеты более регулярными.
Посадочная площадка в Александровске-Сахалинском введена в эксплуатацию в декабре прошлого года. Сотрудники – местные жители, прошедшие обучение и практику в учебном центре авиакомпании «Аврора».
Рейсы между Александровском-Сахалинским и областным центром выполняются четыре раза в неделю – по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам. По маршруту курсируют новые самолеты вместимостью 19 пассажиров. Время в полете – два часа, в то время как путь на автобусе занимает 12 часов. Цена авиабилета субсидируемая – 2300 рублей в одну сторону. Самолеты летают полными, без свободных мест.
Ирина НОВИКОВА.