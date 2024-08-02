Алина Гречко завоевала серебряную медаль Спартакиады учащихся России

В Ульяновске состоялся турнир по боксу в финале XII Спартакиады учащихся России. На ринг вышли юноши и девушки 15 – 16 лет.

В соревнованиях участвовали почти две сотни спортсменов (109 юношей, 90 девушек). Среди них были победители и призёры юношеских первенств Европы и России. Поэтому уровень конкуренции оказался очень высоким.

Боксеры разыграли 26 комплектов наград (13 весовых категорий у юношей и 13 – у девушек).

Сахалинскую область представляли Егор Степкин из Поронайска и Алина Гречко из Долинска.

Егор Степкин выступал в весовой категории до 75 кг и разделил 5 – 8 место. Гораздо успешнее проявила себя Алина Гречко. Ей удалось завоевать серебряную медаль в весе до 52 кг, сообщила пресс-служба регионального минспорта.

«СШ по волейболу» заняла 12-е место в финале Спартакиады

В Краснодаре завершился финал Спартакиады учащихся России по волейболу среди девушек 2008 – 2009 г.р. В турнире принимали участие сильнейшие команды страны, отличившиеся на первенстве своих федеральных округов.

Золотые медали завоевали волейболистки Челябинской области, серебряные – Санкт-Петербурга, бронзовые – Краснодарского края.

Команда «СШ по волейболу» проиграла два заключительных матча девушкам из Калининградской области (1:3) и Ставропольского края (1:3), заняв двенадцатое место.

Состав нашей команды: Софья Баева, Дарья Блохина, Таисия Гордеева, Дарья Ивлева, Марина Коваленко, Яна Максутова, Ипек Расулзаде, Полина Рощина, Софья Рубцова, Мария Свитлик. Тренер Станислав Евгеньевич Филимонов.

Поражение и победа

Двенадцатый тур Юношеской футбольной лиги-ДВ островные футболисты проводили на своем родном «Спартаке». В гости к ним прилетело «Динамо-Приморский край».

Всего в десяти матчах футболисты из Владивостока набрали 17 очков. Этого хватало только на то, чтобы расположиться на четвертой строке турнирной таблицы.

У «СШ «Сахалин» ситуация противоположная. На старте она набрала всего два очка в четырех играх. Но затем футболисты разыгрались и забрали у соперников десять очков в пяти играх. Всего у нее было 12 очков после девяти матчей.

Соперников разделяло пять очков, но у островитян была игра в запасе, которую, впрочем, еще нужно было бы выиграть. Не получилось, проиграли 0:7.

В турнире U18 «СШ «Сахалин» превосходила своего оппонента практически по всем показателям. У островитян больше побед (7 и 4, соответственно), набранных очков (22 и 15), меньше пропущенных мячей (5 и 22). Понятно, что и в таблице они выше своих оппонентов (3 и 5 место).

Победная серия «СШ «Сахалин» составляла пять матчей, беспроигрышная – восемь.

Итог – 3:1 в пользу «СШ «Сахалин».