Алло, диспетчер? В Южно-Сахалинске заработал короткий номер диспетчерской службы единого оператора

Со 2 июня для удобства жителей областной столицы заработал короткий номер *6515 для звонков с мобильного телефона в диспетчерскую службу единого оператора пассажирских перевозок.

По этому номеру горожане могут получить необходимую информацию о работе общественного транспорта в Южно-Сахалинске. Оператор сориентирует пассажира, каким маршрутом воспользоваться, понадобится ли пересадка и т. д.

Звонить на данный номер можно только с мобильного телефона. Абоненты стационарных телефонов могут звонить по номеру 55-65-15. Он остается актуальным, в том числе, и для мобильных телефонов.

Диспетчерская служба работает с 6.00 до 23.00.