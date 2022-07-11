Алло! Мы ищем автора. Уважаемые читатели «Советского Сахалина»!

Редакция мечтает познакомиться с автором замечательной открытки, которая облетела всю Россию в День рыбака. Если вы знаете имя ее создателя, сообщите редакции по телефону 43-20-15, на электронную почту sovsakh100@mail.ru или через телеграм-канал «СовСах». И мы расскажем об этом творческом человеке.

Когда телефон 10 июля задрожал от очередного сигнала What’s App, я уже знал, какую именно открытку мне прислали друзья, друг с другом не знакомые. Ту, где на фоне первой полосы «Советского Сахалина» разлегся алый королевский краб; под ним встревоженной стайкой метались вяленые корюшки; «мультитул» выбросил лезвие ножа куда-то вверх, да уставились в небо два слепых желтых глаза бутылочных крышек.

На планерке редактор рассказала, что эту открытку по сети через Телеграм и What’s App рассылали не только сахалинцы, но и москвичи, и жители Петербурга — все, кто представляет, где находится Сахалин; помнит, что отмечают островитяне во второе воскресенье июля, и знает, чем вскрыть панцирь могучего краба.

После летучки самый пытливый корреспондент «Советского Сахалина» нашел эту же открытку на популярном сайте «ЯПлакалъ» (yaplakal.com). Там она размещена в 2019 году. След еще не остыл, а значит, шанс отыскать автора есть!

Петр ГРАДСКИЙ.