Алёна и Сергей – прерванный полёт. В Приморье разбился частный самолет, на борту которого находились два авиапутешественника

Бизнесмены из Омска совершали большое дальневосточное турне и после визита на Сахалин направлялись на посадочную площадку в Приморском крае.

Легкомоторное двухместное воздушное судно Bristell NG с регистрационным номером RGRA-5500G благополучно преодолело Татарский пролив, двигалось дальше к пункту назначения – посадочной площадке «Новороссия», но когда находилось примерно в тридцати километрах от неё, внезапно пропало с радаров. Это произошло 6 августа в четвертом часу дня по местному времени, ориентиром для поисковиков стала гора Лысая.

Многочасовые поиски в конце концов привели к результату: установлено точное место происшествия, обнаружены обломки самолёта и останки погибших. Восточным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России проводится доследственная проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Дальневосточная транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности полётов, в рамках которой будет дана оценка соблюдению обязательных требований при подготовке судна к вылету, авианавигационного обеспечения полётов, а также осуществлению аварийно-спасательной операции.

Известно, что самолет с путешественниками отправился в свой последний полет с посадочной площадки «Пушистый», что в Корсаковском районе Сахалинской области, куда он ранее прилетел с Камчатки. Капитан воздушного судна – опытный частный пилот Сергей Фёдоров. Пассажир – Алёна Калагурова. Сергей, как сообщили хорошо знавшие его соратники по увлечению, в своё время прошел курс обучения в авиационном учебно-методическом центре «Сибирская Авиабаза» по программе подготовки частных пилотов на лёгких воздушных судах. Алёна в октябре прошлого года стала курсанткой того же центра. Первый самостоятельный учебный полёт совершила в марте.

Сахалинцы радушно приняли гостей, Сергей Фёдоров очень хорошо отозвался о «Пушистом» и его «взлётке», отдал должное региональным властям, которые уделяют много внимания развитию малой авиации. Путешественники получили приглашение поучаствовать в фестивале «Крылья Сахалина» в следующем году. А затем благополучно взлетели и отправились в путь…

Справка

Самолёт Bristell NG-5 чешского производства. Мощность его двигателя 100 лошадиных сил. Максимальный взлётный вес 600 кг, максимальная скорость, в зависимости от модификации – 250 километров в час, а крейсерская – 210. Практический потолок высоты – 4500 м. Наибольшая дальность полета – 1800 км, время полета до 10 часов.

Николай ПИТЕРСКИЙ.