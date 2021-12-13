Амбулатория в Ильинском

Современная амбулатория начала принимать пациентов в селе Ильинское Томаринского района.
Она рассчитана на 50 посещений в смену. В медучреждении есть кабинеты для терапевта и педиатра. Работают врач общей практики и три медсестры. Здесь будут проходить телемедицинские консультации, вести приемы выездные врачебные бригады из районной больницы – окулист, хирург, кардиолог и гинеколог. По показаниям пациентов осмотрят другие специалисты.
– Строительство этого объекта было очень важным и своевременным, поскольку несколько лет назад в Ильинском заработала ГРЭС-2. В связи с этим в село на работу приехало большое количество людей.
Новое здание отвечает всем современным требованиям, – рассказала губернатору Валерию Лимаренко и. о. главного врача Томаринской ЦРБ Ольга Егорова.
Виталий ШЕВЧЕНКО.