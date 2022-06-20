Амплификация для справки. Коронавирус сдает позиции в области, но при этом порождает загадки. И не только медицинские

С приходом лета еще больше ослабли коронавирусные ограничения – и для въезда за рубеж, и для выезда. В частности, как сообщают информационные агентства, в Турции отменили ковидные справки, а в Таиланде – карантин. Прием документов от туристов из России возобновила соседняя с нами Япония, отменив все карантинные меры, сообщило агентство ТАСС.

Въезд для тургрупп открыт с 10 июня, за каждого гостя должна поручиться японская туркомпания. Правда, тут есть свои нюансы – обязательной остается справка о прохождении ПЦР-тестирования. Анализ должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до выезда из России. Вот здесь можно натолкнуться на невидимый сразу барьер.

Смысл в том, что исследование должно быть сделано на основе одной определенной методики. Если использовалась другая – подобную справку могут не признать.

Именно об этом говорится в сообщениях информ­агентств.

Наши соседи признают только ПЦР-тест, сделанный методом, который именуется «Амплификация молекул нуклеиновой кислоты или изотермическая LAMP-амплификация». Это должно быть отражено в бумажной справке на английском языке.

Но у нас в области ПЦР-тесты по методике, требуемой японцами (то есть изотермическая LAMP-амплификация) не делают, сообщила главный инфекционист области Оксана Солонина. В то же время, по ее словам, неразрешимой проблемой это не назовешь – при необходимости лаборатории могут закупить эти материалы для тестов.

К слову, с жителей других стран, приезжающих к нам, берут справки, где указаны результаты анализа, сделанного по любой методике, не только изотермической LAMP-амплификации. А от жителей стран СНГ справка сейчас не требуется вообще.

В нашей области зафиксировано снижение заболеваемости коронавирусом, случаи единичные, а в некоторые дни вообще никто не обращается в медучреждения с этими симптомами.

Подобная картина на Сахалине и Курилах была и год назад. Но тогда вслед за спадом был очень резкий подъем, напоминает Оксана Солонина. Ковидный госпиталь не успели закрыть, как пришлось опять разворачивать в нем койки.

Правда, свидетельствует статистика, сейчас динамика более устойчива по сравнению с тем периодом.

– Еще нас радует, что сейчас фиксируется мало респираторных заболеваний, – говорит главный инфекционист. – Это своего рода индикатор – обычно когда начинался по ним рост, то и коронавирус тоже начинал расти. Но надо понимать, что картина может измениться, и вместо спада начнется подъем. Ведущие специалисты по инфекционным болезням говорят, что он может случиться в конце июня – в июле.

Инфекция оставляет за собой, образно говоря, резерв. У нас еще достаточно людей неиммунных, которые не привились. Возможна также заболеваемость другим типом коронавируса, который может прий­ти на смену нынешнему омикрону.

Наука также говорит о том, что ковид способен перейти в разряд сезонного респираторного заболевания наподобие гриппа. Отличие в одном – грипп разворачивается поздней осенью и зимой, а у коронавируса сезонов нет. Атаковать он может в любое время года. Это мягкий вариант. Но ситуация может развиваться и по-другому, если вирус окажется таким же заразным, как омикрон, и таким же тяжелым, как дельта. Вероятность такого исхода небольшая, но ее исключать нельзя.

Поэтому настороженность должна быть всегда, предупреждает Оксана Солонина. Вакцинация и ревакцинация остаются по-прежнему актуальными. Пройти их должно как можно больше людей.

Евгений АВЕРИН.

Кстати

В связи с уменьшением числа заболевших закрыт основной ковидный стационар в Долинске, убраны инфекционные койки для лечения ковид в районах. Работает только отделение в Корсаковской ЦРБ, при необходимости больных везут туда. Основная часть «подхвативших» коронавирус проходит амбулаторное лечение и находится на самоизоляции.