Ан-24 с четвертой попытки совершил посадку на Сахалине

Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», следовавший по маршруту Хабаровск – Ноглики, 6 июля трижды не мог совершить посадку на Сахалине.

Приземление произошло только с четвертой попытки, никто не пострадал, сообщил ТАСС начальник аэропорта Алексей Шабанов.

Экипаж воздушного судна и диспетчерская аэропорта отработали штатно. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Причина произошедшего пока не уточняется.

По информации СМИ, специалисты винят в произошедшем сильный туман и попутный ветер. Также сообщается, что самолет при посадке начало качать вверх-вниз.

Видео: Telegram/aviaincident