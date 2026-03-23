Анастасия Томшина выиграла масс-старт чемпионата России по биатлону

Анастасия Томшина, представляющая Сахалинскую область и Красноярский край, завоевала золотую медаль чемпионата России по биатлону.

Масс-старт на 12,5 км спортсменка пробежала за 37:42,2, не допустив ни одного промаха на огневых рубежах, сообщила пресс-служба минспорта островного региона.

На заключительной стойке биатлонисткам мешал сильный порывистый ветер. Но Томшина выдержала паузу и закрыла мишени без ошибок. Это ее первая победа на чемпионате страны.

Соревнования проходили в Тюмени, собрав практически всех сильнейших представительниц России и Республики Беларусь.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

