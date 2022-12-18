Андрей Филатов сообщил переизбран на пост президента Федерации шахмат России. За кандидатуру Филатова проголосовали 58 делегатов съезда. Его соперником на выборах был гроссмейстер Сергей Карякин, он получил семь голосов. Депутат Госдумы, 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов избран на должность почетного президента Федерации шахмат России.
Композиция, о которой пойдет речь, завоевала гран-при на конкурсе «Песня Сахалину». Традиционное творческое соревнование проводил областной центр народного творчества по случаю 75-летия образования островного...
Конкурс имени А. П. Чехова проводится в области региональным президиумом Союза журналистов России с конца 60-х годов прошлого века. В нынешнем году его приурочили к празднованию 75-летия региона. 9 декабря журналистов...
Администрация Южно-Сахалинска просит горожан обратить внимание на правила использования газовых баллонов и первоочередные действия при возникновении аварийных ситуаций.
Баллоны с газом запрещено хранить в частных...
Региональный благотворительный фонд «Будущее вместе» и областные власти организовали закупку крупной партии обмундирования для бойцов, призванных в рамках частичной мобилизации. В комплект вошла верхняя...