Андрей Филатов сообщил переизбран на пост президента Федерации шахмат России. За кандидатуру Филатова проголосовали 58 делегатов съезда. Его соперником на выборах был гроссмейстер Сергей Карякин, он получил семь голосов. Депутат Госдумы, 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов избран на должность почетного президента Федерации шахмат России.

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