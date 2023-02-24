Андрей Турчак поблагодарил сахалинских медиков за помощь в восстановлении участников СВО

Секретарь генерального совета партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак и губернатор Валерий Лимаренко посетили Сахалинский областной реабилитационный центр, где восстанавливаются участники специальной военной операции.

​Первым, с кем встретились гости, стал военнослужащий Максим, с которым Андрей Турчак познакомился во время прошлого визита в реабилитационный центр в ноябре 2022 года. Мужчина получил ранение кисти в апреле, в мае его прооперировали в Санкт-Петербурге. В ноябре Максим поступил в реабилитационный центр. Тогда ситуация с кистью была непростая, военные медики давали по ней негативный прогноз, поэтому обсуждался вопрос об отправке в Москву в лучшие клиники на реабилитацию.

Сахалинские врачи провели консилиум с московскими коллегами, было принято решение провести операцию в Сахалинской клинической больнице.

​– Сейчас чувствую себя гораздо лучше, конечно, требуется время на восстановление, но я уже вернулся к службе в воинской части в Аниве, – рассказал Максим.

​– Самое главное – это помочь быстро восстановиться тем, кто желает вернуться на службу в Вооруженные силы. Остальным помочь реабилитироваться, социализироваться, может где-то поменять профессию. Очень важно, что в этом центре комплексный подход и у каждого бойца персональное сопровождение, начиная от бытовых вопросов и заканчивая вопросами медицинскими. Когда в прошлый раз я здесь был, мы познакомились с Максимом. Огромное спасибо всем врачам, парню кисть сохранили. Он сегодня служит в воинской части и строит планы на будущее, – прокомментировал Андрей Турчак.

– В развитие Послания Президента, в котором было сказано о создании государственного фонда, который будет заниматься реабилитацией, социализацией наших раненых бойцов, хочу отметить, что фонд должен быть создан до конца года. Но, зная опыт и подход Сахалинской области, можно с уверенностью сказать, что региональное отделение фонда появится здесь в ближайшее время и будет эффективно решать вопросы с техническими средствами реабилитации, с протезированием и другие. Здесь опыт региона, безусловно, будет востребован, – отметил Турчак.

​– Очень важно, что к работе военной медицины подключились и гражданские коллеги. Мы вообще здесь не выставляем никаких границ, а просто работаем вместе. В этом центре реабилитацию прошли уже около 240 человек и сейчас всего 9 человек проходят процедуры, остальные вернулись на фронт. Настроение у парней боевое.

Возвращаясь к Посланию Президента, отмечу, что мы решаем вопросы, не только связанные со здоровьем парней, но и различные бытовые, работаем в комплексе. С учетом того, что появится государственный фонд, работа будет системной и результат будет выше, – прокомментировал Валерий Лимаренко.

Реабилитация военнослужащих в этом центре проходит в формате дневного стационара. Мужчины приходят к 9 утра и к 16 часам завершают процедуры. В центре есть всевозможные тренажеры для восстановления опорно-двигательного аппарата.

Хороший эффект дает физиотерапия, магнитотерапия, прессотерапия, лечебный массаж. В бассейне специально обученные инструкторы проводят гидрокинезиотерапию. При черепно-мозговых травмах хорошо помогает светолечение. Также с военнослужащими занимается психолог, сообщает пресс-служба регионального правительства.