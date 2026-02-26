Ангарный комплекс Южно-Сахалинска обеспечил полный цикл обслуживания самолетов «Аврора»

Современный ангарный комплекс по обслуживанию самолётов авиакомпании «Аврора», возведённый в Южно-Сахалинске в 2024 году, полностью окупился менее чем за полтора года. Председатель правительства области Алексей Белик проинспектировал работу важного объекта транспортной инфраструктуры.

– Глава государства поставил перед нами задачу – развивать воздушное сообщение в восточной части страны. А для этого необходимо обеспечить импортозамещение, в частности, наладить обслуживание самолётов DHC-8 на территории России. Поэтому было решено возвести в аэропорту Южно-Сахалинска специальный ангарный комплекс со всем необходимым оборудованием, – сказал Алексей Белик. – Время показало, что решение было верным. Авиакомпания избавилась от необходимости перегонять самолёты для обслуживания за рубеж. Почти все операции выполняются в Южно-Сахалинске, и затраты на строительство комплекса уже полностью окупились. Важно также, что островные специалисты получили уникальные компетенции. Сегодня авиакомпания успешно выполняет пассажирские перевозки в нашей области, связывает острова с крупными аэропортами в других регионах. У сахалинцев и курильчан есть возможность летать в отпуск, на лечение или по делам. Это важный вклад в развитие территории, повышение качества жизни.

Общая площадь ангарного комплекса превышает 1600 квадратных метров, высота здания – 17 метров. В помещении яркий свет, комфортная температура.

– Прежде на Сахалине не было крытых помещений для обслуживания воздушных судов. Наш персонал работал на открытом воздухе, в любую погоду. Теперь условия совершенно другие, и это положительно сказывается на качестве работ и безопасности полётов, – отметил генеральный директор авиакомпании «Аврора» Константин Сухоребрик. – Надо учесть и ещё один момент. Благодаря вводу в строй комплекса растёт скорость технического обслуживания. Создаётся такой эффект, словно компания приобрела ещё один самолёт. Это серьёзный выигрыш в условиях увеличения объёмов авиаперевозок.

Сейчас в ангарном комплексе находится самолёт DHC-8 Q400. У него частично разобраны крылья, двигатели, в салоне нет кресел и обшивки. Машина проходит наиболее трудоёмкое техническое обслуживание.

Самолёт разбирается до обшивки, проверяются все узлы и агрегаты, меняются детали, обслуживаются все системы. По словам технического директора авиакомпании Вячеслава Грибкова, к концу марта работы будут завершены и из комплекса выйдет, можно сказать, новый самолёт.