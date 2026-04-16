Анива начинает подготовку к преображению двух общественных пространств

Проекты их благоустройства победили в прошлогоднем голосовании по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Обновление затронет территорию, где любят гулять мамочки с колясками, где расположены школа и детсад.

Здесь обустроят газоны, установят скамейки, урны и систему видеонаблюдения, дополнят существующие зелёные насаждения кустарниками и цветниками.

Совсем скоро жителям Анивы предстоит снова выбрать объекты, которые они хотят увидеть преображёнными в 2027 году. Голосование пройдёт с 21 апреля по 12 июня.

Сергей РЯБОВ.