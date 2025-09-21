Анивчане помогли бойцам на передовой усилить защиту от беспилотников

Партия одеял-невидимок, необходимых бойцам для защиты от вражеских дронов, отправилась на фронт из Анивы.

Нужную амуницию пошили активисты местной организации «Анива со СВОими», рассказала мэр района Светлана Швец.

По её словам, с начала спецоперации анивские добровольцы и общественники на собранные средства закупают необходимое снаряжение, средства связи, медицинские комплекты и другое жизненно важное оборудование. Люди фактически организовали бесперебойную систему снабжения островных бойцов всем необходимым для выполнения поставленных на фронте задач. Движущей силой здесь стало неравнодушие.

Эдуард САМОЙЛОВ.

Фото из ТГ-канала Светланы Швец.