Анивчанка отметила свое 90-летие в день образования Сахалинской области

Старожил района Галина Савкина принимала поздравления с 90-летием.

За семейный столом Галины Евгеньевны в ее квартире в селе Новотроицкое собралось столько родных, что даже и половина не уместилась в кадре.

— Пальцев на руках не хватит, чтобы пересчитать внуков и правнуков Галины Евгеньевны, — говорит вице-мэр Иван Васильев. — В такие минуты понимаешь, что семья это главная крепость человека.

Галине Евгеньевне мы передали приветственный адрес и конечно же, пожелали здоровья и счастья.

Эдуард САМОЙЛОВ.

Фото предоставлено администрацией Анивского района.