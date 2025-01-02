Четверг, 2 января, 2025
ДомойНОВОСТИ
НОВОСТИ

Анивчанка отметила свое 90-летие в день образования Сахалинской области

Старожил района Галина Савкина принимала поздравления с 90-летием.

За семейный столом Галины Евгеньевны в ее квартире в селе Новотроицкое собралось столько родных, что даже и половина не уместилась в кадре.

— Пальцев на руках не хватит, чтобы пересчитать внуков и правнуков Галины Евгеньевны, — говорит вице-мэр Иван Васильев. — В такие минуты понимаешь, что семья это главная крепость человека.

Галине Евгеньевне мы передали приветственный адрес и конечно же, пожелали здоровья и счастья.

Эдуард САМОЙЛОВ.

Фото предоставлено администрацией Анивского района.

Предыдущая статья
Губернатор Валерий Лимаренко поздравил жителей с днем рождения области
Следующая статья
Житель Сахалинской области стал четвертым миллиардером в истории “Русского лото”
ПОХОЖИЕ ЗАПИСИ
баннер2

СВЕЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2023 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ