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Анивчанка теперь твердо знает, что чудеса возможны

Можно сказать, волшебный предновогодний подарок получила жительница Анивского района Татьяна Панкратова – свидетельство на приобретение жилья на селе.

Документ вручили глава областного минсельхоза Инна Павленко вместе с мэром района Светланой Швец.

Сама Татьяна Панкратова уже 9 лет трудится в агропромышленном комплексе, имеет большую семью, в том числе четырех внучек, которые очень любят проводить время с бабушкой.

В новой квартире им будет намного комфортнее. Получить её позволила  государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий». Панкратова успешно прошла по ней отбор.

 – Для меня это очень радостное событие, так как в настоящее время собственного жилья у меня нет, – рассказала женщина.

Как сообщили в областном минсельхозе, госпрограмма позволила улучшить жилищные условия 95 семьям. Это значит, что специалисты надолго закрепились в сахалинских сёлах – ведь собственное жильё много значит.

Антон СМОЛЯКОВ.

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