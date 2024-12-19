Анивчанка теперь твердо знает, что чудеса возможны

Можно сказать, волшебный предновогодний подарок получила жительница Анивского района Татьяна Панкратова – свидетельство на приобретение жилья на селе.

Документ вручили глава областного минсельхоза Инна Павленко вместе с мэром района Светланой Швец.

Сама Татьяна Панкратова уже 9 лет трудится в агропромышленном комплексе, имеет большую семью, в том числе четырех внучек, которые очень любят проводить время с бабушкой.

В новой квартире им будет намного комфортнее. Получить её позволила государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий». Панкратова успешно прошла по ней отбор.

– Для меня это очень радостное событие, так как в настоящее время собственного жилья у меня нет, – рассказала женщина.

Как сообщили в областном минсельхозе, госпрограмма позволила улучшить жилищные условия 95 семьям. Это значит, что специалисты надолго закрепились в сахалинских сёлах – ведь собственное жильё много значит.

Антон СМОЛЯКОВ.