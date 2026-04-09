Анивские пожарные спасли дрейфующего на льдине подростка

Вечером в Единую службу спасения поступил вызов – на Лютоге человека унесло на льдине. Сообщившие о ЧП не сразу определились с местоположением, несколько раз перезванивали. Уже садясь в машину огнеборцы сориентировались – кусок оторванного льда несёт в районе частного сектора, между двумя мостами. Заехать туда можно только с улицы Тракторной в Аниве.

– Подъезжаем к Лютоге и видим, что на льдине дрейфует подросток, – рассказывает один из участников спасательной операции, заместитель командира отделения Сергей Гарьянов. – Перебраться на сушу он сам бы не смог, упал бы в воду. Мы решили зацепить льдину и подтянуть её к берегу. Длинную верёвку намотали на топор – он есть в амуниции каждого пожарного. Стали закидывать его на льдину. Шли по берегу, благо, дрейф по реке был небольшой. «Зацепить» льдину пожарным удалось не с первого раза. Пареньку скомандовали ухватиться за верёвку – от столкновения с берегом можно было и упасть в воду. Ступив на сушу, он тут же присоединился к друзьям. Они шли вдоль реки вслед за пожарными.

– Я только успел крикнуть ему вдогонку: сколько тебе лет? Он ответил, что 17, хотя на вид ему меньше. Ну да ладно, прибавил года два если, – улыбается Сергей Гарьянов.

Спасательную операцию не по пожарному профилю отметили власти. На нынешней неделе в анивской мэрии Сергей Гарьянов и другие коллеги- пожарные – Виктор Уфимцев, Андрей Семаков, Андрей Демидович, Павел Потапов – получили благодарственные письма – за мгновенную реакцию, чёткий план действий и слаженную работу.

Думается, в канун профессионального праздника – Дня пожарной охраны, который отмечается в конце апреля, анивчане будут поощрены руководством областного агентства по делам ГО, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.

Антон СМОЛЯКОВ.

Видео с тг-канала главы анивской администрации.