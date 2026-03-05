Анивские школьники мечтают стать инженерами

Может быть, юные жители столиц ещё выбирают профессии юристов, блогеров, бровистов, баристов и барбершоперов. Зато уже сегодня школьники Анивского округа склоняются к выбору инженерных и технических профессий. Это показывают результаты анкетирования, проведённого в школах округа.

Я бы в техники пошёл…

Социологи в школах Анивского района провели опрос учеников 8 – 11-х классов. Исследователи старались выяснить, насколько инженерно-техническое образование сегодня привлекательно для потенциальных выпускников. В опросе участвовали несколько сотен сахалинцев в возрасте от 14 до 18 лет.

70% школьников, отвечая на вопросы исследования, отметили, что технические направления образования им очень интересны. 39% юных жителей Анивского округа уже задумались о поступлении в вузы и колледжи, дающие инженерные знания.

Отдельный интерес у юных сахалинцев вызывает новая энергетика, развивающаяся в островном регионе по поручению губернатора Валерия Лимаренко. 81% опрошенных школьников готов изучать способы промышленного получения энергии от Солнца и ветра. 83% анивских школьников сочли перспективным изучение автономной энергетики, особенно важной регионам Дальнего Востока.

Руки тянутся к рычагам

Рассуждая о преградах на пути подготовки к получению технического образования, школьники отмечают сравнительно низкий уровень развития базы для практических занятий в школах округа. Больше половины опрошенных жалуются на отсутствие лабораторного оборудования.

Есть и организационные прорехи: 78% респондентов не участвовали в технических проектах, 84% ещё не работали с инженерным или энергетическим оборудованием. Респонденты говорят о необходимости расширения практических занятий, организации специализированных инженерных кружков, интересуются взаимодействием с островным вузом и предприятиями для практики и стажировок.

Уже сейчас 46% школьников готовы пробовать силы в исследованиях и практических занятиях на реальном инженерном оборудовании. 37% учеников готовы тратить на это свободное время.

Хороший пример заразителен

Детский интерес к инженерным специальностям, по мнению аналитиков, можно объяснить информационной повесткой островного региона, где развитие экономики и энергетики поставлено во главу угла. Кроме этого энтузиазм школьников подпитывают педагоги на местах, умеющие наладить кружковую работу и вести пропаганду востребованности инженерных профессий на уроках.

Одним из таких специалистов является учитель математики анивской школы № 1 Юрий Архипов. Под его началом школьники сконструировали и наладили сборку мобильных аккумуляторов, способных долго хранить заряд в походных условиях. В планах ученической команды Юрия Архипова – создание электростанции, использующей для выработки энергии силу муссонов залива Анива.

Полученные киловатты ученики намерены «складировать» в объёмных аккумуляторах. Вот только пока средств на воплощение мечты у районной школы нет, поэтому анивские школьники надеются получить финансирование за счёт грантовых средств — региональных или федеральных.

От школьных опытов к инженерии

– Результаты опроса подтверждают: мы движемся в правильном направлении. Сегодня региональная система образования делает ставку на профориентацию и развитие инженерной мысли у школьников. Мы ориентируем ребят на уникальные программы, которые предлагает СахГУ, выстраиваем цепочку «школа – вуз – работодатель», — объясняет министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева. — Яркий пример — работа предуниверсариума «Сахалинтех Алаид», площадки, где старшеклассники получают возможность погрузиться в физику, математику, химию для качественной подготовки к ЕГЭ. Но главное, что ребята уже сейчас изучают передовые направления: водородную энергетику, искусственный интеллект, робототехнику и экономику Мирового океана.

По словам руководителя профильного министерства, такие педагоги-энтузиасты, как Юрий Архипов из Анивы, доказывают, что интерес детей к инженерии огромен. Следующая задача островного ведомства – дать этому интересу прочную основу, чтобы инженерные мечты школьников превращались в проекты, а кадровый резерв для экономики Сахалина и Курил укреплялся.

Сергей Макаров.