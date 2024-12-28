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Анивские школьники  начинают сборку внешних аккумуляторных батарей для участвующих в СВО земляков

Это задание учащиеся анивской школы №1 взяли себе после телемоста с нашими военными, находящимися на Донбассе. Люди в форме рассказали, что у них есть большая потребность в источниках электропитания, они очень нужны при выполнении боевых задач.

Просьба вдохновила учащихся из техкласса школы №1.  К ним присоединились педагоги. И дети, и взрослые говорят: наша школа носит имя погибшего на СВО земляка, старшего лейтенанта Дениса Плотникова, а это ко многому обязывает.  Совместными усилиями учителя и ученики должны найти оптимальное решение – чтобы батареи не были тяжёлыми и в то же время имели хороший заряд.

Как рассказали в анивской администрации, большую поддержку школьникам оказал нижегородский художник Константин Пьянов, который ранее проводил выставку-продажу своих картин в Аниве.  Часть вырученных средств гость с берегов Волги передал району для поддержки земляков, которые находятся в зоне специальной военной операции.

Григорий РОСТОВЦЕВ.

Фото предоставлено анивской администрацией.

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