Анивский район приглашает гостей на зрелищные конные скачки

Лучшие представители конных клубов острова соберутся в Анивском районе на соревнованиях «Сахалинское дерби». Мероприятие пройдет впервые. Оно запланировано на 31 июля на территории «Крестьянского Хозяйства «Огоньки».

В рамках соревнований гости увидят зрелищные скачки опытных и начинающих жокеев из Южно-Сахалинска, Холмского и Анивского районов. Дистанция от 1200 до 2000 метров. Не менее зрелищными будут выступления на пони. Спортсмены должны преодолеть дистанцию длинной 300 метров.

Также в программе предусмотрены выступления всадников в дисциплине конкур. Высота препятствий до 80 см. Организаторы мероприятия Конно-Спортивный клуб «Анива» и Крестьянское Хозяйство «Огоньки», позаботились о зрителях разных возрастов. На территории организуют фудкорт, катание на лошадях, развлекательную программу для детей и взрослых, фото и видео с участниками. Начало мероприятия в 10:00. Приглашаются все желающие, сообщает пресс-служба администрации Анивского района.