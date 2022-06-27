Аномалий не предвидится. Портрет сахалинского июля-2022

Каким обещает быть июль в наших широтах? Составить климатический портрет сахалинского июля помогли в региональном управлении гидрометеослужбы.

Прохладный сценарий

Есть три основных фактора, от которых зависит хорошая погода в июле на Сахалине.

Это наличие устойчивого антициклона южнее или юго-западнее острова, достаточно прогретая вода в море и поступление больших масс теплого воздуха с юго-запада. В июле прошлого года эти факторы сложились так, что большую часть месяца было жарко и сухо. Температура воздуха день за днем била рекорды. Правда, до абсолютного рекорда 1955 года, плюс 34,4 градуса, все-таки не «допрыгнула». Многие сахалинцы, спасаясь от жары, устремлялись к морю и озерам, а детвора купалась прямо в городских фонтанах.

Возможно ли повторение такого сценария? Вряд ли. Во всяком случае, нынешний июнь выдался прохладным, на 1,5 градуса ниже нормы. Успеет ли до нужных кондиций прогреться море?

Гидрометцентр в своем среднесрочном прогнозе погоды опубликовал карты России с указанием температурных показателей и предполагаемых осадков на каждый месяц года. В июльской карте юг и центральная часть Сахалина попали в область с умеренным теплом, чуть ниже нормы, а на самом севере острова-рыбы и на Курилах – чуть выше нормы.

Дождливым, с превышением месячной нормы по осадкам, ожидается месяц у наших соседей в Приморье, это может сказаться и на сахалинской погоде.

Возможны редкие гости из тропиков

В самом конце июля 2021 года ожидался визит в область тропического циклона «Непартак», который перед тем грозил наделать бед в Токио, где проходили летние Олимпийские игры. Но тропический гость изменил траекторию движения, поэтому и Олимпиада не пострадала, и Сахалин не попал под удар стихии.

Сезон тайфунов на островах обычно начинается позже, в августе, и длится до начала октября. В июле норма осадков составляет 85 миллиметров. Но если продолжится тенденция, проявившаяся в июне, их может быть и больше. За две декады июня, при месячной норме 54 миллиметра, выпало 68 миллиметров, то есть 130 процентов.

Чего ждать в Южно-Сахалинске? За всю историю метеонаблюдений самым теплым в областном центре выдался июль 2021 года, среднемесячный показатель составил 20,3 градуса, а самым прохладным – июль 1956 года с показателем 12,4 градуса.

Для сахалинских отпускников, выезжающих на отдых за пределы области, могут быть полезны прогнозные данные Росгидромета по июлю. Жарче обычного будет на севере Уральского федерального округа, на севере Сибири и на западе Якутии. Минимум дождей выпадет на юге и западе Центрального федерального округа, на Кавказе, Алтае, северо-востоке Якутии и Чукотке. В столицах – Москве и Санкт-Петербурге – ожидается пекло, а в Краснодарском крае, Крыму, Ставрополье и на Северном Кавказе жара обещает быть просто аномальной.

Золотая макушка

В современном исчислении июль – седьмой месяц года, золотая середина лета. Название получил в честь римского полководца и государственного деятеля Гая Юлия Цезаря. В Древней Руси месяц называли червен, липец, а в простонародье – макушка лета, грозник, сенозарник. В июле отмечали древний языческий праздник Ивана Купала.

С этим месяцем связаны многие поверья, приметы, пословицы и поговорки: в цвету трава — косить пора; в июле на дворе пусто, а в поле густо; июль – краса лета, середка цвета; если утром туман стелется над водой – жди днем хорошей погоды.

Владимир СЛАВИН.