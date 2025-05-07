Анонс праздничных мероприятий в Южно-Сахалинске 9 мая

Фото: Администрация г. Южно-Сахалинска.
  • 9-00 мемориал Славы – возложение гирлянды и цветов.
  • 10-00 площадь Победы – военный парад, посвященный Дню Победы.
  • 10-30 площадь Победы – шествие в рамках всероссийской акции «Бессмертный полк».
  • 11-00 парк им. Гагарина, стадион «Космос – праздник День Победы.
  • 11-00-16-00 парк им. Гагарина – интерактивная площадка «Штабной корпус»:
  • Фотозоны, инсталляции, полевая кухня, показ патриотических фильмов.
  • 12-00-16-00 парк им. Гагарина, стадион «Космос» – праздничная программа «Триумф Победы!».
  • 11-00 парк им. Гагарина, стадион «Космос» – открытая выставка-инсталляция «Дорогами войны».
  • 11-30, 12-30, 13-30, 14-30 парк им. Гагарина, роллерная площадка — иммерсивный спектакль «Дорога – это путь к Победе».
  • 12-30 парк им. Гагарина, стадион «Космос» ­ концерт детских школ искусств «Великой Победе посвящается».
  • 13-30 парк им. Гагарина, стадион «Космос» – патриотическая акция «Триумф великой Победы» (танцевально-патриотическая композиция. Вальсируют 1000 пар – жители и гости города)
  • 13-40 парк им. Гагарина, стадион «Космос» – концертная программа ансамбля «Русский терем».
  • 14-30 парк им. Гагарина, стадион «Космос» – концерт военного духового оркестра.
  • 11-00 с. Дальнее, обелиск ветеранам ВОВ – митинг с возложением венков к обелиску ветеранов Великой Отечественной войны.
  • 12–00 ЦНК «Радуга», п/р Ново-Александровск – видео-акция «Бессмертный полк».
  • 17-00 ЦНК «Радуга», п/р Ново-Александровск– праздничный концерт «По тропам Великой Победы».
  • 18-00 Дальненский ДК – театрализованный концерт «Победа в сердце каждого!».
  • 20-30–22-00 площадь Победы – концерт, посвященный 80-летию Победы.

В программе возможны корректировки.

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