Анонс праздничных мероприятий в Южно-Сахалинске 9 мая

- 9-00 мемориал Славы – возложение гирлянды и цветов.
- 10-00 площадь Победы – военный парад, посвященный Дню Победы.
- 10-30 площадь Победы – шествие в рамках всероссийской акции «Бессмертный полк».
- 11-00 парк им. Гагарина, стадион «Космос – праздник День Победы.
- 11-00-16-00 парк им. Гагарина – интерактивная площадка «Штабной корпус»:
- Фотозоны, инсталляции, полевая кухня, показ патриотических фильмов.
- 12-00-16-00 парк им. Гагарина, стадион «Космос» – праздничная программа «Триумф Победы!».
- 11-00 парк им. Гагарина, стадион «Космос» – открытая выставка-инсталляция «Дорогами войны».
- 11-30, 12-30, 13-30, 14-30 парк им. Гагарина, роллерная площадка — иммерсивный спектакль «Дорога – это путь к Победе».
- 12-30 парк им. Гагарина, стадион «Космос» концерт детских школ искусств «Великой Победе посвящается».
- 13-30 парк им. Гагарина, стадион «Космос» – патриотическая акция «Триумф великой Победы» (танцевально-патриотическая композиция. Вальсируют 1000 пар – жители и гости города)
- 13-40 парк им. Гагарина, стадион «Космос» – концертная программа ансамбля «Русский терем».
- 14-30 парк им. Гагарина, стадион «Космос» – концерт военного духового оркестра.
- 11-00 с. Дальнее, обелиск ветеранам ВОВ – митинг с возложением венков к обелиску ветеранов Великой Отечественной войны.
- 12–00 ЦНК «Радуга», п/р Ново-Александровск – видео-акция «Бессмертный полк».
- 17-00 ЦНК «Радуга», п/р Ново-Александровск– праздничный концерт «По тропам Великой Победы».
- 18-00 Дальненский ДК – театрализованный концерт «Победа в сердце каждого!».
- 20-30–22-00 площадь Победы – концерт, посвященный 80-летию Победы.
В программе возможны корректировки.