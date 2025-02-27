Антидроновый мастер. Пожарный из сахалинского Победино заслужил уважение бойцов в зоне проведения СВО

Когда есть возможность, они шлют ему благодарности за тысячи километров. И просят своих командиров доставить новую партию «гостинцев». Предназначены они для гладкоствольных ружей, которые весьма эффективны в борьбе с вражескими дронами.

Начальник караула пожарной части Победино Антон Подкорытов служит в этом ведомстве уже 14 лет, увлечён охотой. Изготовлением востребованных боеприпасов решил заняться после того как услышал от друга, побывавшего на СВО, про пользу гладкоствольного охотничьего оружия в борьбе с дронами. В этом типе ружей используются дробовые патроны, при выстреле из них множество дробинок покрывают большую площадь цели, чем обычная пуля. Поэтому вероятность уничтожения «птичек» противника выше.

Теперь на изготовление боеприпасов Антон Подкорытов тратит практически всё своё свободное время. Бывает, допоздна задерживается у станка. Особенно когда подходит время отправки очередной посылки самолётом, вылетающим в зону СВО военнослужащим сахалинской 39-й гвардейской мотострелковой бригады.

– Патроны из магазина не всегда лучшего качества, может быть недовес, а для ребят важен каждый выстрел, – говорит Антон Подкорытов. – Поэтому, в зависимости от запроса, индивидуально подхожу к очередной партии. Каждую обязательно тестирую.

Пожарный отправил «за ленточку» уже больше 10 тыс. боеприпасов. Он благодарен всем, кто его поддерживает в этом деле – охотникам Смирныховского района, коллегам из других пожарных частей. Кто-то собирает деньги на расходные материалы, кто-то передаёт гильзы и патроны из своих запасов.

Начальник караула рассказал, что большую помощь оказывает отделение «Союза женщин России» – заказывает гильзы, участвует в поисках более востребованных патронов мирных калибров. Ну и, конечно, греет душу понимание домочадцев.

Владимир ПАВЛОВ.