Антикоронавирусные поправки. Областная дума согласовала их большинством голосов

Охранная грамота

Мой старинный добрый знакомый Михаил Васильевич, в прошлом бравый капитан рыболовного флота, ныне бросивший якорь на берегу работающий пенсионер, до недавнего времени к вакцинации против коронавируса относился с настороженностью.

Возраст, накопленные за долгую и многотрудную жизнь болячки – все это подпитывало его сомнения: не скажется ли вакцина на здоровье?

На днях вышел на связь и по телефону бодрым голосом доложился: сделал вторую прививку «Спутником», пару дней чувствовал недомогание, а теперь чувствует себя «как огурчик». Спрашиваю Васильича: «Как теперь относишься к ограничениям по ковиду? Вот государство планирует ввести обязательное использование QR-кода, вопрос в областной думе обсуждают»…

Он в ответ лишь рассмеялся и сказал, что вообще не видит в этом никакой проблемы. Потому что после прививок сходил в МФЦ, ему распечатали на бумаге личный QR-код с сайта Госуслуги. Васильич этот листок заламинировал, хранит в надежном месте с другими личными документами как охранную грамоту.

О сути дела

В региональных законодательных собраниях обсуждают законопроекты, предложенные правительством РФ. Один из них предлагает внести изменения в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», предусматривающий введение некоторых ограничительных мер для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Второй – о внесении корректировок в статью 107 Воздушного кодекса РФ и в Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации.

Законопроектами предус­мотрено, что граждане смогут пользоваться услугами транспорта, посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общепита и розничной торговли при предъявлении QR-кода о прививке; либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом; либо медотвода от вакцинации.

До 1 февраля будет действовать переходный период: при отсутствии необходимых документов можно будет предъявить проверяющим отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля это право сохранится лишь у имеющих медицинский отвод.

Без указанных документов будет разрешено посещение только аптек, учреждений, обеспечивающих людей продуктами питания и товарами первой необходимости. Планируется, что предлагаемые нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.

Вчера на пленарном заседании областной думы депутаты большинством голосов (16 из 21) поддержали федеральные законопроекты о введении ограничений в условиях коронавирусной пандемии.

Главный внештатный инфекционист региона Оксана Солонина, накануне выступая на заседании думского комитета, сказала:

– Я думаю, ограничения, связанные с кодом, – мера временная. Сейчас главное – достичь коллективного иммунитета. Вакцинация важна именно сейчас.

Зампредседателя правительства области Владимир Ющук посвятил депутатов в сегодняшнюю ситуацию: корсаковская ЦРБ вновь передана под ковидный госпиталь, в «резерве» помещения анивской больницы…

Народные избранники в большинстве своем сошлись во мнении, что, действительно, на первом месте должна быть массовая вакцинация для достижения коллективного иммунитета, а QR-код – важный, удобный и действенный инструмент для подтверждения того, что человек принял все меры безопасности.

Подготовил Владимир СЛАВИН.