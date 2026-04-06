Апрель – весны акварель. Советы агронома

Сейчас самое время на садовом участке проверить, как перезимовали деревья. В этом году были мощные ветра, и поломы веток неизбежны. Срежьте их на кольцо и замажьте спилы садовым варом.

Плюсовые температуры днём вызывают сокодвижение, а ночью подмораживает, и кора деревьев лопается от губительного контраста температур. Садовая побелка убережёт ваш сад от такой беды.

Нерастаявший снег подсыпьте горочкой к стволам деревьев и притопчите, чтобы мыши-полёвки не погрызли кору. Из прироста прошлого года можете заготовить черенки. Заверните их в сырую вату и плёнку, положите под морозильную камеру холодильника. Как только ночные температуры приблизятся к дневным, можно будет делать прививки плодовым деревьям.

Позаботьтесь об обновлении кустарников ежевики, жимолости, смородины, крыжовника. Для этой цели также используйте прирост прошлого года. Поставьте срезанные веточки в воду, в литре которой растворите 1 ст. ложку мёда или сахара. И когда черенки окоренятся, у вас будет свой хороший посадочный материал.

В парники на огороде положите свежий навоз, сняв предварительно 10 – 15 см верхнего слоя земли. Присыпьте ею органику, накрыв это пространство стеклянными рамами или плёнкой. Навоз разогреется и удобрит почву в парниках.

У тех, кто не успел посеять ранние сорта помидоров, ещё есть время заняться этим до 15 апреля. Такие томаты вырастают до 50 – 70 см, вам будет достаточно нескольких таких кустов. Этой работой лучше заниматься в так называемые «женские» дни: в среду, пятницу, субботу после новолуния.

Всходы томатов обязательно рыхлим. Если почва лёгкая, рыхлая, поливайте растения реже, иначе они вытянутся. Чаще открывайте форточки, выносите растения на застеклённые балконы. В раствор для полива добавьте диаммофоску (1 ст. ложка на 10 л воды). Хорошо откликаются растения и на полив с древесной золой (1 ст. ложка на литр воды).

Пикировка томатов проводится, если на них появились два настоящих листочка. Не переросшие томаты пикируем как обычно. А стебли вытянувшихся сеянцев дугообразно укладываем в ямку в горшочке с влажной землёй до настоящих листьев. Слегка придавливаем в почве, поливаем и ставим в тёмное место. При такой пикировке вытянувшийся сеянец даст отличную корневую систему.

Рассаде томатов необходимо закаливание. Выносите их на балкон с открытыми форточками, снижая температуру днём до плюс 15 – 16 градусов, а ночью – до плюс 7 – 8 градусов. Если температура к ночи снижается до минус 1 градуса, а вы не хотите заносить в комнату ящики с сеянцами, примените укрывной материал в три слоя. Тогда растения будут развиваться равномерно.

Аналогично пикируем рассаду перцев и баклажанов, пользуясь магазинными торфяными горшочками или своей тарой и заготовленной с осени землёй с участка. Для обеззараживания почвы прогрейте её в духовке до 90 – 100 градусов и обогатите сложным удобрением. Потребуется горсть диаммофоски на ведро земли. Непременно притеняйте растения, защищая их от прямых солнечных лучей. Через 3 – 5 дней рассада приживётся.

Советую каждой семье посеять на рассаду пастернак и сельдерей. Эти культуры очень полезны для здоровья. А вот с посевом огурцов, кабачков, тыквы пока не торопитесь.

Лук-севок, не посеянный с осени, нуждается в солнечных лучах, рассыпьте его на подоконнике.

В середине апреля надо посеять раннюю капусту. Семена калибруем, выбираем самые крупные, помещаем в раствор марганцовки (0,5 г на 1 л воды) на 20 минут, не больше. Промываем в проточной воде и приступаем к посеву. Чтобы на капусте не проявилась кила, добавьте в ведро почвы стакан известняковой мучки или известкового молочка.

В торговых точках есть таблетки спрессованного торфа и торфоперегнойные горшочки. Пользуйтесь ими, они хороши для рассады. Только перед посевом подержите таблетки для набухания в питательном растворе с навозом и диаммофоской (1 ч. ложка на 1 л воды).

Капуста всходит быстро, выбирайте для неё светлое, но прохладное место с температурой плюс 7 – 8 градусов. Если растения светло-жёлтого цвета, подкормите их азотным удобрением. А лучше всего – раствором 1 л свежего навоза в ведре воды.

Во влажную почву высаживаем на рассаду цветочные культуры: астры, дельфиниумы, петунии, мальвы… Ящички ставим поближе к батарее. С появлением всходов чаще открывайте форточку, снижая температуру, чтобы растения не вытягивались. Ночью досвечивайте их люминесцентными лампами.

Валентина Косенкова, агроном.

Вопрос – ответ

Счастье луковое

Что это за сорт – семейный лук и подходит ли он для выращивания в сахалинских условиях?

Ю. Кондаурова, г. Южно-Сахалинск.

Семейным луком называют новый сорт лука-шалота, поскольку из одной луковицы, посаженной весной, вырастет целое гнездо из 10 – 30 луковиц общей массой до 0,5 кг.

Несмотря на небольшие размеры луковиц, шалот хорош тем, что созревает раньше обычного лука, нежнее и приятнее на вкус, хорошо хранится, морозостоек. Шалот богат витаминами. Его можно выращивать в комнатных условиях с января до лета – он даёт много зелёных перьев, не занимает много места, растёт в небольших ёмкостях.

Шалот можно высаживать и осенью. Он подходит для сахалинских условий, поскольку живуч: замерзая в почве, этот сорт лука оттаивает и при этом не загнивает и не теряет способности к отрастанию пера.

Нежелательный «загар»

У герани, что стоит на подоконнике с восточной стороны, стали розоветь листья. Это заболевание?

Н. Чернецова, г. Южно-Сахалинск.

Покраснение листьев наблюдается у растений, подвергшихся излишне яркому солнечному свету. В быту это явление называется «загаром». Но если в коже человека для защиты от ультрафиолетового излучения вырабатывается специальный пигмент – меланин, то у растений такого пигмента нет. Происходит разрушение хлорофилла. Так что покраснение листьев – это сигнал тревоги для вас. Притените цветок на подоконнике листом бумаги, марлей или плёнкой.