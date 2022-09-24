Арбитражного судью подвели под статью за решение в пользу знакомого управляющего

Высшая квалификационная коллегия судей РФ дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Арбитражного суда Сахалинской области в отставке Татьяны Пустоваловой. Следствие намерено вменить ей превышение должностных полномочий и вынесение заведомо неправосудного решения (ч. 2 ст. 286 и ч. 1 ст. 305 УК РФ). За тем, как решалась участь отставной судьи, наблюдал корреспондент L.R.

В ответственный для себя день Пустовалова не смогла присутствовать на заседании ВККС. Более того, некоторая путаница произошла с ходатайствами судьи. Вроде бы сначала она не возражала против рассмотрения дела в свое отсутствие, но затем попросила дать время для того, чтобы ее адвокат смог ознакомиться с материалами. В итоге председатель ВККС Николай Тимошин поставил вопрос на голосование и было решено не дожидаться приезда Пустоваловой. Члены квалифколлегии признали неявку судьи неуважительной.

Представитель СКР Александр Рачик, участвовавший в заседании по видеосвязи, не стал возражать против такого развития событий и доложил обстоятельства дела. По словам следователя, в производстве судьи АС Сахалинской области Натальи Поповой находился иск о банкротстве местного ООО «КапСтрой-2003». Определением суда в стройфирме на 18 месяцев было введено внешнее управление, арбитражным управляющим был назначен некий Валерий Лысенко. В рамках процедуры банкротства стали поступать жалобы кредиторов о незаконных действиях управляющего. В итоге в 2018 году с Лысенко в пользу ООО «КапСтрой-2003» были взысканы убытки в 86,7 млн рублей. Эти судебные акты вступили в законную силу. Пустовалова, давно и хорошо знакомая с Лысенко, захотела помочь ему избежать уплаты взысканных миллионов и пообещала, что дело будет пересмотрено в его пользу.

Лысенко, быстро сориентировавшись, организовал подачу на имя Пустоваловой заявления о пересмотре ранее вынесенного решения. Получив документ, Пустовалова приняла его к рассмотрению и назначила судебное заседание. Далее она назначила судебную экспертизу по вопросу изучения целесообразности и экономической обоснованности действий Лысенко. После экспертизы, которая, к слову, была проведена без необходимого в таких случаях набора документов, Пустовалова, как считает следствие, «вынесла заведомо неправосудное решение, в мотивировочной части которого умышленно дала иную оценку деятельности Лысенко, что могло явиться основанием для пересмотра ранее вынесенных судебных постановлений».

Действия арбитражного управляющего Пустовалова признала целесообразными и экономически обоснованными. Впоследствии апелляционным постановлением 5-го ААС решение было отменено, а дело в этой части прекращено. Когда разразился скандал, Пустовалова поспешила подать в отставку, которая была удовлетворена.

В действиях судьи следственные органы усмотрели признаки преступления, предусмотренного сразу двумя статьями Уголовного кодекса. По мнению СКР, Пустовалова превысила свои полномочия и вынесла заведомо неправосудное решение.

Обстоятельств, исключающих возможность осуществления уголовного преследования, следственные органы не установили.

В своем заключительном слове Рачик попросил квалифколлегию удовлетворить представление председателя СКР и дать согласие на возбуждение в отношении отставной судьи уголовного дела.

Пребывание членов ВККС в совещательной комнате не заняло много времени. Представление будет удовлетворено. У Пустоваловой есть возможность обжаловать это решение уже в Верховном суде РФ.

Валерий Вингурт.

Legal.Report.

Согласно данным из открытых источников, Пустовалова в 1995 году окончила юридический факультет Дальневосточного госуниверситета (ДГУ). В 2007 году была назначена на должность судьи АС Сахалинской области.